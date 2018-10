Top 14 - Stade Français : l’Europe a-t-elle tout ruiné ?

Beaucoup diront qu’il ne s’agit "que" de la Challenge Cup, une compétition que de nombreux clubs français abordent les mains dans les poches, un brin nonchalants, mais qui sont les premiers à fanfaronner dès qu’ils accèdent aux phases finales. Lauréat de la compétition en 2017, le Stade Français Paris a quasiment plombé ses chances de qualification après deux défaites contre Worcester (27-38), à Jean-Bouin, puis sur la pelouse du Hameau face à Pau (21-15). Une question s’impose donc. Aussi "secondaire" soit-elle, la Coupe d’Europe a-t-elle plombé l’excellent début de saison des Parisiens, seconds du TOP 14 à deux longueurs du leader, Clermont ? Le doute est permis. "On l’a encore en travers de la gorge", reconnaît Sergio Parisse.

" Il ne faut pas être un génie pour comprendre leur jeu "

Samedi, les coéquipiers de l’international italien vont surtout retrouver une équipe de Montpellier sans doute encore sonnée par sa défaite contre Newcastle Falcons après 9 minutes de temps additionnel (23-20) mais lancée sur le rythme démentiel de la Champions Cup. "C’est un gros match qui nous attend samedi, prévient le capitaine parisien. Les Montpelliérains viennent de jouer deux matches de Coupe d’Europe avec une intensité physique et une vitesse importante. Ils se déplaceront avec deux matches de très haut niveau dans les jambes. On a à cœur de faire un gros résultat. Aujourd’hui, on est en haut du classement mais Montpellier sera un concurrent direct pour être dans les 6."

" J'attends ce défi depuis longtemps "

Actuellement quatrième du TOP14, le MHR a véritablement oublié son début de saison décevant en enchaînant trois victoires consécutives. "Il ne faut pas être un génie pour comprendre leur jeu, s’amuse Parisse. C’est une équipe avec beaucoup d’intensité physique. Ils ont des joueurs très puissants qui cherchent toujours à gagner la ligne d’avantage comme Louis Picamoles. On s’attend à un gros combat sur le défi en touche, la mêlée ou les ballons portés. La bataille des avants sera déterminante." Si la puissance des Héraultais est assurément un élément clé, les Parisiens ne devront pas négliger le jeu au large de leurs adversaires directs (les Montpelliérains ont inscrit 24 essais depuis le début de la saison contre 19 pour les Parisiens, ndlr).

" Il n’y aura pas d’excuse pour ce match… "

Véritable gourou du club depuis son arrivée en juin dernier, le Directeur Sportif Heyneke Meyer aura forcément à cœur de marquer de son empreinte cette rencontre face à un adversaire à l’accent très sud-af’. "J’attends ce défi depuis longtemps. Nous sommes de retour à la maison alors il nous faut une bonne performance, lance le technicien parisien. Montpellier a une très bonne équipe. Ils sont allés en finale la saison passée. Ils sont ensemble depuis trois ans, ils ont un très bon staff. Ce sera un match difficile. Je connais beaucoup de leurs joueurs. Nous devrons saisir chaque opportunité. L’équipe est revenue très déterminée et concentrée pour ce match. Il n’y aura pas d’excuse. Mais si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau, nous n’avons aucune chance de gagner."

Avec le risque d’enregistrer une deuxième défaite à Jean-Bouin en championnat…