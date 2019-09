Depuis sa reprise en main du club de la capitale, le Docteur Wild a déjà investi près quarante millions d’euros, ces deux dernières saisons s’étant conclues sur des déficits de 17 et 18 millions d’euros. Cet audit diligenté par le milliardaire allemand a donc été confié à deux membres de sa holding, également présent au "board" du club parisien : Juergen Schnobel et Eliane Hausenback. Ces deux proches de Wild, chargé concrètement de comprendre plus en profondeur les raisons de ces pertes financières, ont donc rencontré et échangé avec de nombreux membres du staff administratif.

Soucieux également de l’image dégradée de son club auprès des partenaires et supporters, Hans-Peter Wild cherche aussi à comprendre comment le Stade français, une marque jusque-là séduisante et jouissant d’une cote de sympathie certaine, a-t-il pu se retrouver dans un tourbillon de critiques très négatives.

Une décision déjà prise cet été ?

Selon nos informations, il avait déjà pris la décision d’écarter son président Hubert Patricot et son directeur général Fabien Grobon, jugés responsables en grande partie de la situation. Une décision qu’il avait déjà failli prendre durant l’été, mais qu’il avait reporté. Plusieurs sources affirment aujourd’hui que les proches de Wild se seraient déjà mis en quête d’un remplaçant...

