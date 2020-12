Deux bonnes nouvelles au Stade français. D’abord, c’est Arthur Coville, arrivé au club en 2016, capitaine des Champions du Monde U20 en 2018, qui a fait le choix de poursuivre l'aventure dans la capitale. À 22 ans, il a déjà disputé 65 matchs (34 titularisations) et inscrit 5 essais sous le maillot parisien. Coville est désormais lié avec le Stade Français jusqu'en 2023. Ensuite, c’est Alex Arrate, arrivé au club en 2018, qui l’a imité. L’ancien Biarrot a disputé 24 matchs (15 titularisations) et inscrit 4 essais sous le maillot parisien. Il est lui aussi désormais lié avec le Stade Français jusqu'en 2023. « Je suis très heureux de prolonger au Stade Français, a-t-il commenté sur le site internet du club. Après ma signature de 3 ans en provenance du Biarritz Olympique, j'ai vécu des moments difficiles avec ma rééducation du genou. Je suis très heureux qu'aujourd'hui le Club me redonne sa confiance en prolongeant mon contrat de deux saisons. Je suis heureux de continuer ma carrière ici, le meilleur est à venir avec ce groupe qui se construit de jour en jour. »