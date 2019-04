Rugbyrama : La confrontation face à Clermont tombe-t-elle au bon moment, juste avant la plus grosse échéance de la saison ?

Régis Sonnes : Nous sortons d’une période avec de très gros matches. Dimanche, nous allons recevoir Clermont dans un Stadium complet depuis un moment. Désormais, nous sommes lancés vers une fin de saison excitante. Une victoire face à l’ASM nous permettrait d’avoir un pied en demi-finale. Ce sont des semaines vraiment excitantes pour nous.

RR : Le staff a-t-il haussé le ton après le faux pas face à Toulon ?

R.S. : Il y a eu un logique débrief après la rencontre. C’est une défaite, mais nous sommes sur une bonne dynamique malgré tout. Nous nous sommes rapidement projetés sur le match de Clermont. Nous espérons repartir sur une bonne période dès dimanche.

RR : La réception de Clermont est-elle une parfaite répétition avant la demi-finale européenne face au Leinster ?

R.S. : Nous serons prêts. Nous pensons que les matches à grosse intensité préparent les matches à grosse intensité. Toute la semaine, il faut être dans les hauts standards en termes physique, mental et technique.

RR : Quelle sensation vous procure cet affrontement au Stadium devant 33.000 personnes ?

R.S. : Le fait de jouer au Stadium a toujours un parfum particulier. Nous avons besoin de ressentir cet enthousiasme à notre égard, que les supporters nous poussent. Nous rêvons de jouer ce genre de match. C’est un stade avec une superbe atmosphère.

Top 14 - Toulouse fêtant la victoireIcon Sport

RR : Comment gérer l’effectif au vu des deux matches qui vous attendent ?

R.S. : Nous essayons de proposer des entrainements de qualité, courts et intenses. Il faut préparer les joueurs à ne pas dépenser trop d’énergie. Les mecs sont extrêmement enthousiastes en motivés, ces matches sont magnifiques à jouer, surtout dans un stade plein. Tout se prépare naturellement. Concernant l’équipe qui démarrera au Leinster, rien n’est défini. Bien évidemment, un profil d’équipe se dessine par rapport aux dernières prestations. Nous essayons toujours de maintenir un certain équilibre pour que l’équipe soit performante. Nous avons un socle assez clair, mais quelques postes restent à pourvoir.

RR : Clermont et le Leinster que vous affronterez la semaine prochaine sont deux équipes qui se ressemblent.

R.S. : Ce sont deux formations qui jouent et qui imposent beaucoup de temps de jeu. Elles disposent de structures offensives et défensives très propres. Elles essayent chacune de dominer l’adversaire et d’imposer leur rythme.

Top 14 - Régis Sannes (Toulouse)Eurosport

RR : Vous avez effectué une pige de deux ans (2016-2018) dans le sud de l’Irlande, près de Cork. Quel regard portez-vous sur le rugby et la culture celte après cette expérience ?

R.S. : Mon souhait était de rencontrer une nouvelle culture et de voir ce qui se faisait en Irlande. Le contexte était totalement différent car j’ai œuvré auprès d’un club amateur. C’était intéressant pour moi de pouvoir continuer à progresser et de m’adapter à leurs attentes en fonction de mes compétences. En parallèle, j’ai travaillé avec un collège. C’était la première fois que je m’occupais de moins de 19 ans de haut niveau. J’ai essayé de leur amener mes concepts « toulousains » faits de prises d’initiatives dans une contrée ou le jeu au pied occupait une place beaucoup plus importante que chez nous. C’était très enrichissant en termes d’éducation. Le rugby est intégré dans leur système scolaire. J’ai rencontré un peuple très positif et accueillant.

RR : Les clubs du Top 14 ont voté en défaveur d’un sélectionneur étranger. Collaborer avec Ugo Mola dans un autre environnement comme celui du XV de France est-il envisageable ?

R.S. : Pour l’instant, tout se passe bien avec Ugo. C’est un manager qui travaille bien et s’il a besoin de moi, pourquoi pas. Si la Fédération fait appel à Ugo, ce sera à lui construire son staff. Mais il y a beaucoup de prétendants qui méritent cette place.

Propos recueillis par Thomas Saint-Antonin