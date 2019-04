Rugbyrama : Un match avec des hauts et des bas, ce n’était pas évident de rester concentrés jusqu’au bout ?

Sofiane Guitoune : C’est un match assez bizarre et assez fou c’est sûr. Nous aurions préféré une autre physionomie. Mais d’avoir gagné c’est le plus important. J’aurais préféré qu’on tienne un peu plus le match.

Donc vous n’êtes pas satisfaits de ce match ?

S. G. : Ah si. Devant 35 000 personnes, un jeu un peu fou, c’est le rugby que j’aime pratiquer. Mais à l’approche du sprint final ce n’est pas la meilleure préparation. Sur les matches qui vont compter comme celui de la semaine prochaine, ce n’est pas la meilleure préparation.

Top 14 - Le Stadium de ToulouseRugbyrama

Face au pragmatisme irlandais, ça risque d’être compliqué la semaine prochaine sur un match avec une physionomie identique ?

S. G. : Les Clermontois ont scoré trop rapidement. Sur un ou plusieurs temps de jeu ils ont marqué trop facilement et nous, nous ne sommes pas habitués à ça. C’est peut-être un mal pour un bien aussi et ça peut nous permettre de nous remettre dans le droit chemin. Nous aurions préféré prendre moins de points. Nous connaissons le jeu du Leinster et si nous reproduisons la même performance dimanche prochain ça risque d’être compliqué.

Votre entraineur (Régis Sonnes) parlait de nervosité pour expliquer votre première mi-temps, êtes-vous d’accords avec ces propos ?

S. G. : Toute la semaine oui, nous avons été un peu nerveux. C’est normal, nous avons un groupe assez jeune aussi, il y pas mal de concurrence et la coupe d’Europe qui approche. Tout le monde a envie de jouer ces matches-là et faire de belles prestations. La plupart n’ont pas connu ça. C’est l’excitation de fin de saison. Mais nous avons quand même remonté 11 points en 10 minutes contre Clermont. Ce n’est pas rien.

Vous étiez menés justement à la fin, vous avez senti que le groupe pouvait le faire à ce moment-là ?

S. G. : A ce moment-là je prends la parole et je dis aux gars que nous pouvons le faire. Nous l’avons déjà fait par le passé et puis j’ai confiance en ce groupe. Nous avons confiance en nous. Sur le coup d’envoi, nous récupérons le ballon, ça joue et nous remarquons après. Tout le monde a conscience du match que nous avons fait. Mais ce n’est en aucun cas un match référence pour le week-end prochain car nous prenons quand même cinq essais. Il va y avoir beaucoup de choses à revoir sur ce match. Mais d’un côté c’est une bonne chose car nous allons pouvoir bien travailler la semaine à venir.

Top 14 - Richie Gray (Toulouse) marque un essai contre ClermontIcon Sport

On sent que vous avez un rôle de leader au sein du groupe, c’est votre ressenti ?

S. G. : Oui, je pense aussi. Mais ça vient avec l’âge et avec les bonnes performances. Après, je ne me force pas. Si j’ai quelque chose à dire, je le dis. Les mecs autour sont réceptifs et ça c’est une bonne chose.

Personnellement, un nouveau doublé… Vous commencez à y prendre gout ?

S. G. : Oui, c’est vrai (rires). Après, j’aime marquer, c’est un scoop pour personne. Il y a des matches où cela sourit, d’autres moins…