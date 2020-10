Il était du XV maritime martyrisé 49-0 sur la pelouse de l'Arena francilienne, le 29 février dernier. C'était sa dernière apparition sur un terrain de rugby, un jour de match. Sept mois plus tard, Jérémy Sinzelle est de retour. Lui qui était prêt à retrouver le Racing, bientôt deux semaines après la reprise de l'entraînement. Il pouvait postuler, en tout cas, pour la première fois de la saison. Sa quatrième sous le maillot jaune et noir. Enfin laissé tranquille par un pépin au mollet qui l'a tenu éloigné de la longue préparation estivale du Stade Rochelais.

Sinz'aile, de l'histoire ancienne

"Plus de six mois sans jouer, sans avoir de contacts, sans cette adrénaline d’avant match…Ça manque !", confie le désormais néo-trentenaire. Anecdotique, ce changement de dizaine, intervenu en juillet ? Que nenni, aux yeux du principal intéressé, contrait de s'adapter au quotidien : "Le corps réagit différemment, désormais. Par rapport à mon mollet, j’ai coupé et c’était une erreur. Je me suis blessé à la reprise de la course, en juin. Avec ce confinement, je ne me suis pas trop entretenu. Au moins, ça m’a servi de leçon. Je ne peux plus m'arrêter. Je n’ai plus 20 ans. L’échauffement doit être plus poussif. Je dois passer plus de temps sur le vélo, plus de temps sur la récupération."

Titulaire à 67 reprises en 77 matches sous le maillot rochelais, Jérémy Sinzelle s'est révélé un monstre de polyvalence ces trois dernières saisons. Utilisé partout, derrière. Véritable couteau-suisse aiguisé, pas là pour dépanner. Même s'il n'a plus débuté dans un couloir depuis un an et demi. D'ailleurs, on ne devrait pas l'y revoir de sitôt. "Clairement je n'ai plus le niveau pour jouer à l'aile", reconnaît celui qui pourrait toutefois regoûter à l'ouverture suite à la récente blessure de West. Mais cette saison, Dulin et Leyds alternant en 15, le champion de France parisien 2015 devrait se recentrer encore davantage. C'est là qu'il se sent le mieux, à ce stade de sa carrière.

Il espère une année "tremplin"

Une carrière que Jérémy Sinzelle n'a pas l'intention de terminer sans ajouter au moins une ligne supplémentaire à son CV. Physiquement, certes, le poids des années commence à le rattraper. Il le sent. Mentalement, c'est tout l'inverse. Il arrive à maturité. Un Brennus, il veut en soulever un autre d'ici 2023 et la fin de son contrat rochelais. Appel lancé à l'ensemble du groupe. "C’est très bien de vivre des phases finales mais on n'a toujours rien gagné. Il faut vraiment savoir ce que le groupe veut. Soit on se contente de ça, du minimum, soit on va chercher un peu plus haut. Au bout d’un moment, il faut rentrer dans la cour des grands."

Les grands dont font partie le Racing, qui devait être le prochain adversaire des Maritimes. Un choc face au futur finaliste de la Champions Cup. Le genre d'affiche qui pouvait permettre d'engranger des certitudes. "J’espère que cette année sera le tremplin, que l’on arrivera à être plus constant, à se qualifier plus facilement, à atteindre les phases finales sans trop batailler, poursuit Jérémy Sinzelle. Sur le terrain, il faut savoir sentir le truc où tu te dis : « Ah, il peut se passer quelque chose, là ». Pour l’instant, il n’y a pas encore ce ressenti. Ok, le groupe vit bien. Au bout d’un moment, le bien vivre ensemble, tout ça… c’est bien, mais il faut qu'il y ait un changement sur le terrain. Peut-être pas dès maintenant. Mais il faut réussir à sentir quelque chose au fil du début de saison." Dont acte.