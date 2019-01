Top 14 - Simon Moretti, l'invité surprise de Toulon

Il porte encore les stigmates de sa première titularisation en Top 14. Six points de suture sur l'arcade de l’œil droit. Le résultat d'un choc en fin de première période face au Racing. Une blessure qui a obligé Simon Moretti à quitter définitivement la pelouse de la Défense Arena, samedi, après déjà une sortie pour un protocole commotion quelques minutes auparavant. Bienvenue en Top 14. « J'ai mis beaucoup d'enthousiasme, pour prouver mon envie. Mais je vais apprendre de mes erreurs, notamment sur les plaquages.

Là, je me suis envoyé mais ça manquait de technique. J'apprends », confesse le minot de 18 ans. Après trois apparitions comme remplaçant, et 70 minutes cumulées, l'ailier a donc connu sa première dans le XV de départ Rouge et Noir. "J'ai appris cela lors de la mise en place de vendredi. Je ne pensais vraiment pas y être", reconnaît-il. Des débuts marquants qui auraient même pu être couronnés d'un essai.

Top 14 - Anthony Belleau (Toulon) contre le Racing 92Icon Sport

A la 7e minute de jeu, Belleau trouvait son jeune partenaire d'un jeu au pied dans la diagonale. Le reste, c'est Moretti qui raconte. "Je pense aplatir dans un deuxième temps", assure-t-il d'abord dans un sourire. Et de revenir sur l'action. "Tout va très vite. J'appelle Antho (Belleau) et je pointe du doigt. Il me voit et me fait confiance, c'était un caviar. Mais Teddy Thomas me fait une cuillère, je roule pour me relever. Je pensais que j'étais plus loin de la ligne, en réalité si j'étends le bras je peux marquer. Là aussi je vais apprendre. Thomas défend bien, Iribaren également, il s'est mis dessous pour empêcher l'essai". Partie remise.

Un caractère trempé

En attendant d'autres opportunités, le garçon récupère. D'autant, qu'il ne pourra pas jouer en coupe d'Europe lors des deux prochaines semaines. "Au moment des listes, je n'avais même pas de contrat Espoir. J'étais rattaché. Je n'ai que 18 ans, en début d'année, je ne pensais déjà pas jouer en Espoir alors avec les pros... C'est énorme pour moi", sourit-il. Du haut de son mètre quatre-vingt et de ses 84 kg, le jeune joueur explique ne pas vraiment prendre la mesure de tout cela "Déjà que j'ai du mal à réaliser que je m'entraîne avec les pros, alors jouer en Top 14... ", s'amuse-t-il.

Mais il a su convaincre Patrice Collazo. Alerté par les performances de Moretti avec les Espoirs, le manager Varois lui a donné sa chance certainement séduit par le caractère très méditerranéens de son protégé. Car Simon Moretti sait ce qu'il veut et s'en donne les moyens. Depuis toujours.

Top 14 - Patrice Collazo (coach de Toulon)Icon Sport

"Je suis né à Toulon. J'ai joué un an à Hyères entre mes trois et quatre ans. Ensuite, mes parents sont partis vivre en Corse où j'ai continué le rugby. Mais à l'âge de 12 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais quitter la maison pour jouer au rugby et essayer d'en faire mon métier". Décidé, il laisse ainsi derrière lui l’île de Beauté et sa famille pour revenir à Toulon. Il intègre alors l'école de rugby du RCT tout en étant accueilli par des proches. "ça forge une carapace, déjà que j'avais un caractère bien trempé... J'ai grandi plus vite également. Mais aujourd'hui, ces efforts sont récompensés. C'est surtout pour mes parents, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi ", explique-t-il.

Sur le devant de la scène actuellement, Simon sait cependant qu'il n'est pas encore arrivé. "Tout ce que je vis actuellement, c'est du plus. Quand il faudra retourner avec les Espoirs, ce sera un retour à la normale. Mais je vais conserver cette envie de remonter avec les pros", promet-il en guise de conclusion.