Top 14 - Simon Mannix : "Cette fabuleuse journée des arbitres..."

"Même si Benson Stanley a bien dépanné à l'ouverture, le fait d'avoir perdu nos deux ouvreurs (Antoine Hastoy et Colin Slade) sur blessure en début de match nous a fait très mal. L'équipe a été performante en touche, en mêlée et dans le jeu courant. Les joueurs ont développé de très belles actions. Mais les choses n'ont été interprétées que dans un sens, à l'Arena... Et ça, ça me fatigue... Regardez l'avant-dernier essai du Racing ! Il y a en-avant et l'arbitre n'a même pas fait appel à la vidéo ! Et puis, Virimi Vakatawa a fait la planche sur tous les ballons et tous les plaquages ! Je me souviens aussi que Malik Hamadache est sanctionné en première période et que les Racingmen mettent trois points. Plus tard, Ben Tameifuna fait exactement la même chose et rien n'est sifflé. Je ne vais pas faire la pleureuse. Les Racingmen sont solides et gaillards. Mais j'aimerais que les choses soient plus équilibrées, surtout en cette fabuleuse journée des arbitres".