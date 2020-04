En réponse à une française expatriée en Grande-Bretagne affirmant qu’Emmanuel Macron était un exemple à suivre pour Boris Johnson, le Premier Ministre anglais, Simon Gillham a twitté : "Euh non pas du tout...". Et de développer sa pensée au cours d'un échange relativement long : "Macron ce soir a été bavard, de longue haleine et « donneur de leçons ». Il n’a à aucun moment appelé un chat, un chat. Il a pris 26 minutes pour dire ce qui aurait pu être dit en 6." (...) "Et zéro aide, et zéro mention pour le monde sportif...un vrai exemple pour les britanniques", a-t-il ajouté avant de conclure : "Il (Emmanuel Macron) a beaucoup de choses, mais pas de tripes. Jusqu'à présent, il a reculé sur toutes les réformes… il n’a pas eu le courage d'annuler les municipales uniquement pour des raisons politiques et, ce jour-là, des milliers de personne ont été infectées."Des propos exempts de toute ambiguïté. Un regard aussi très différent de celui porté par Brian Moore, l'ancien talonneur du XV de la Rose, lui aussi très actif sur les réseaux sociaux. Dans son discours, Emmanuel Macron avait notamment déclaré : « "Étions-nous préparés à cette crise ? Pas assez. Mais nous avons fait face au défi (…) Soyons honnêtes, nous manquions de blouses, d'EPI, de gel désinfectant, nous n'avons pas pu distribuer suffisamment de masques (…) Comme vous, j'ai vu des retards, des faiblesses dans notre logistique. » Des propos en forme de confession qui ont visiblement plu à Brian Moore. "Je pense que je préfère ce genre de franchise... ", a t-il twitté. Loin, très loin, des propos du président de Brive