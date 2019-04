Rugbyrama : Sergio, vous pensez que le Stade Français est toujours maître de son destin ?

Sergio Parisse : Au niveau comptable, non. (silence) Au niveau comptable, non… après, on a un calendrier assez compliqué avec deux déplacements difficiles à Montpellier et au Racing, sans oublier une réception de Clermont. Très honnêtement, on est focalisés sur ce match d’Agen. Déjà, parce qu’on respecte beaucoup cette équipe qui joue sa saison sur chaque match. Ils vont venir à Paris pour prendre des points. Comme on a perdu plusieurs matchs à domicile, ils doivent se dire dans leur tête que c’est possible de gagner à Jean-Bouin. Alors quand j’entends qu’il faut viser une victoire bonifiée, nous les joueurs, on n’est pas complètement dans cet état d’esprit là. C’est là où on peut aller droit dans le mur. Déjà, il faudra gagner ce match. On a les pieds sur terre. On n’est pas dans la situation de parler de phases finales…

Gaël Fickou confiait que l’équipe avait fait de vrais progrès par rapport à la saison dernière, notamment en terme de classement. Au-delà de la déception, une non qualification en phases finales serait-elle un échec ?

S. P. : Je vais être très sincère avec vous. Au début de la saison dernière, une des premières questions était "vous allez jouer la descente, ça va être une année de transition…" L’année dernière était une année de transition. Très sincèrement, ça m’a fait très, très mal. Je l’ai vécu d’une façon très difficile. Et pas que moi. Je suis un compétiteur et avant de commencer un championnat, quand on me dit "ça va être une année de transition", c’est quelque chose qui est inacceptable.

Mais de fait, jusqu’à la dernière journée, on a galéré. Cette année, ce n’est pas une année de transition. On a un effectif riche, compétitif. A mon avis, ce serait un gros échec de ne pas être dans les 6. Les joueurs, on est là pour mouiller le maillot et faire de notre mieux. Mais cette année, il n’y a pas d’excuses. Avec les ambitions que le club a annoncé au début de la saison, avec un staff et un effectif beaucoup plus riches, ne pas être dans les 6 serait un grand échec.

Vous qui êtes au club depuis très longtemps, n’en avez-vous marre de cette instabilité ?

S. P. : Depuis quinze ans que je suis au Stade Français, j’ai vécu pas mal de choses. On va dire que tous les ans, on a envie de gagner. Ça ne change pas cette année. Toutes les choses qu’on entend sur le club, c’est sûr que cela n’aide pas l’équipe. Mais les joueurs, on n’est maîtres de rien. On n’est pas les patrons du club. On va rester à notre place. Mais plusieurs choses qui se passent depuis le début de la saison, ça ne nous aide pas.

On vous sent usé par tout ça…

S. P. : Non, ni fatigué, ni agacé. C’est simplement que certaines choses sont écœurantes depuis le début de la saison. On a dit qu’on a un projet ambitieux, avec des joueurs un staff de haut niveau. Quand il se passe des choses un petit peu écœurantes, on essaye de se poser les bonnes questions. Est-ce que toutes les décisions sont prises pour que ce projet arrive à aboutir un jour ? Mais entre temps, on a des matchs à gagner. Et le respect qu’on se doit, ce n’est pas pour moi, c’est pour le Stade Français. Quand on joue pour ce club, c’est inacceptable de ne pas mouiller le maillot, inacceptable de ne pas tout donner sur le terrain. Mais on a un très bon groupe au niveau humain. C’est avec beaucoup de plaisir que je fais partie de ce groupe.

Quand vous dites que vous n’avez rien à dire sur ce qui se passe en interne, que faut-il comprendre ?

S. P. : Comme je l’ai dit plusieurs fois, je préfère aller voir directement les personnes concernées par rapport à mon expérience et à l’amour que j’ai pour ce club. Je suis aussi conscient que je suis en fin de carrière et la saison prochaine, c’est ma dernière saison au club. Moi, ce que je veux, c’est que le Stade Français redevienne un club de haut niveau et qui gagne des titres. Avec ou sans moi, on s’en fout. Je ne suis pas là pour gratter quoi que ce soit.