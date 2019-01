Top 14 - Semi radradra (Bordeaux), ce père noël

Un essai refusé, une passe de Baptiste Serin interceptée alors qu'il s'était mis à hauteur, deux échappées franches avec au bout deux essais, le match de Semi Radradra contre le Racing est certainement le plus accompli de la saison. Le centre ou ailier international fidjien a, semble-t-il, retrouvé une forme qui tardait à venir depuis son arrivée en Gironde et distribue les cadeaux à ses compères des lignes arrières. On attendait beaucoup de ce joueur surdoué, star du XIII australien, meilleur marqueur du championnat NRL en 2015 avec les Eels de Parramata. Laurent Marti avait bien tenté d'obtenir sa signature en 2017, mais le RCT avait su être plus convaincant. Aussi, son arrivée au sein de l'équipe girondine, après une première saison convaincante à XV avec Toulon, suscitait beaucoup d'espoirs chez les supporters bordelo-béglais. Sa capacité à franchir, son punch, ses passes offloads dont avait largement profité Chris Ashton, allaient faire un malheur à Chaban-Delmas.

Top 14 - Semi Radradra et Mariano Galaraz (Bordeaux) fêtent la victoire contre CastresIcon Sport

Moins en vue

Ce Radradra là, les supporters l'attendaient. Pourtant, il connut un début de saison sans éclat. Le gaillard d'un 1,90 m pour 110 kilos, qui sortait d'une saison copieuse dans le Var avec 17 matchs de Top 14 et 6 de Coupe d'Europe, a ainsi enchaîné avec les Barbarians fidjiens, la Tournée d'été des Fidji, puis avec l'équipe nationale à 7 pour la Coupe du Monde de rugby de la spécialité du 20 au 22 juillet. Au final, il n'avait bénéficié que de 3 semaines de repos en août avant de poser ses valises à Moga. On a connu mieux en matière de préparation et d'intégration.

Top 14 - Semi Radradra (Bordeaux) contre CastresIcon Sport

Pourtant, Semi fit sa première apparition sous les couleurs de l'UBB, lors du premier match contre Pau, durant 32 minutes. Et enchaîna 3 matchs avant de se blesser le 15 septembre contre Agen (fracture d'une côte). Regrettable, mais pour autant cette blessure aura permis au joueur de retrouver un peu de fraîcheur. Il ne fit sa réapparition que le 20 octobre dernier contre l'USAP en Challenge. Après un essai contre le Lou, un carton jaune contre Toulouse, son départ en sélection allait marquer le début de son retour en forme.

Un petit coup de Fidji et ça repart

Les retrouvailles entre fidjiens ont certainement des valeurs inconnues. C'est en tout cas, un Radradra incisif qui a participé à la première victoire îlienne contre l'équipe de France. De retour en club, Rory Teague en moins, Semi va enchaîner les bonnes performances et les cadeaux. Il bénéficie lui aussi du regain de confiance de l'équipe girondine depuis le départ du technicien anglais. Que ce soit à Perpignan ou à Castres, il multiplie les tentatives de franchissement, fait admirer ses passages de bras et plaque avec gourmandise.

Semi Radradra (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Noël arrive et Semi Radradra est de retour. Un peu comme le père Noël. Entre un évident retour en forme, une meilleure compréhension des combinaisons de son équipe et des coéquipiers qui le trouvent plus facilement, l'international fidjien redevient ce joueur incisif, difficile à plaquer et décisif : le fameux facteur "X" que l'Union n'avait pas encore en réserve. Avec déjà 12 matchs joués, toutes compétitions confondues, il fait partie des joueurs les plus utilisés. L'arrivée d'un autre génie de l'hémisphère sud, Seta Tamanivalu qui peut aussi jouer au centre, devrait lui permettre de prendre un peu de repos. Car avec son numéro 13, le père Noël Radradra doit conserver la forme pour distribuer les cadeaux dans le jeu. Et s'en faire aussi un de temps à autre.