En France et en Angleterre, demeure une incertitude sur les qualifiés en Coupe d'Europe. Montpellier et Sale sont en balance. L'une et l'autre nation peuvent prétendre aux sept qualifiés.

A priori, la septième place doit revenir au vainqueur du Challenge Européen, ou à son finaliste. Mais Clermont sera dans le Top 6 et La Rochelle pourrait bien y figurer. Dans ce cas, la fameuse place européenne supplémentaire irait finalement au meilleur non qualifié du championnat du vainqueur de la Champions Cup. Celle-ci a été remportée par les Saracens, et le septième du championnat anglais, s'appelle Sale.

Si La Rochelle termine à la sixième place, Sale l'accompagnera en Champions Cup.

Si Montpellier termine sixième, les Héraultais iront naturellement en C1 et les Rochelais resteront qualifiés grâce à leur finale européenne. Sale resterait dans ce cas en Challenge Cup.