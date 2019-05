Au CO, l'ailier Julien Caminati (scaphoïde) et le 2e ligne Rodrigo Capo Ortega (dos) étaient déjà forfaits jusqu'à la fin de la saison. Champion de France en titre, le CO est actuellement 5e du classement du Top 14 avec 69 points. Il accueille Toulon, 10e, samedi lors de la 26e et dernière journée de la phase régulière.