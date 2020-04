La réunion du 21 avril, qui précède le comité directeur de demain, était attendue de tous à la Ligue. Au fil de ce meeting en visioconférence, les médecins ont présenté aux présidents de clubs un plan de reprise de la compétition qui a quelque peu refroidi l'auditoire : prenant en compte le fait que la France est à ce jour toujours dépourvue de tests de dépistage du Covid 19, les médecins du rugby professionnel ont clairement énoncé qu'en l'absence de ceux-ci, tout scénario de reprise était impensable : pour eux, un joueur ayant contracté le Covid 19 sans le savoir (et sans être testé, impossible de le savoir...) s'exposerait de fait à un incident cardiaque d'importance, s'il reprenait l'entraînement de façon intensive .

L'un des docteurs présents ce mardi matin a ensuite expliqué à l'assemblée que le monde du football français, dont la logistique est pourtant moins lourde que celle du rugby (encadrement et effectifs quasiment réduits de moitié par rapport au monde ovale), était sur une position sensiblement équivalente, soit celle d'une reprise plus lointaine que l'été 2020. Alors, cet exposé est-il un coup fatal porté au projet de phases finales en août et celui d'une reprise du championnat 2020/2021 en septembre ? Si dans quelques semaines, le pays était toujours dépourvu des tests PCR, la Ligue devrait alors réfléchir à un nouveau scénario de reprise, celui-ci repoussant la reprise des championnats professionnels en fin d'année 2020, ce qui serait évidemment une catastrophe économique pour l'immense majorité des clubs français. Pour synthétiser, la réunion du mardi 21 avril qui devait être consacrée au dossier des phases finales d'août 2020 a donc soigneusement rangé le sujet en attendant des jours plus fastes...

Lacroix plaide pour la fin du bal

Après l'exposé des médecins, le président du Stade toulousain Didier Lacroix a demandé à Paul Goze, le président des présidents, d'annoncer le plus rapidement possible la fin de la saison en cours. Pour le patron toulousain, cette décision aurait le mérite de mettre un terme aux incessantes suppositions alimentant la presse depuis un mois et au flou entourant joueurs et partenaires depuis des seamines. « Quand le gouvernement donnera le feu vert, aurait conclu Lacroix mardi matin, on pourra alors élaborer des scenarii de reprise. Pas avant ». Paul Goze aurait alors répondu à l'ancien flanker toulousain qu'en l'état, il était hors de question de prendre une décision définitive sur un arrêt possible de la saison, les choses évoluant bien trop rapidement en cette période de crise sanitaire pour tirer un trait sur le scénario d'août/septembre. Alors, qui a raison ? Qui a tort ? Pour tout dire, les arguments de Lacroix et Goze ont tous d'eux leur pertinence.

Un plan Marshall pour sauver les clubs professionnels

Passé ces diverses prises de parole, il a enfin été annoncé aux présidents présents une information de toute première importance : si la crise sanitaire devait perdurer, une partie de la saison 2020/2021 devrait alors être disputée à huis-clos, une option privant les clubs de nombreuses ressources en termes de billetterie ou de sponsoring. Dès lors, le gouvernement et plus précisément le Ministère des Sports, travaillerait actuellement à l'élaboration d'un immense « plan Marshall du sport » afin de venir en aide aux clubs professionnels de l'Hexagone, qui paieront quoi qu'il en soit un très lourd tribut à la crise actuelle.