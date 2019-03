Comment expliquer cette défaite aujourd’hui et cette deuxième mi-temps ?

C’est un peu la conséquence de toute la première mi-temps bien qu’on soit devant à la pause. Je pense qu’on a subi sur nos premiers plaquages et sur nos premiers impacts. Un secteur sur lequel ils se sont appuyés en deuxième période. On n’a pas réussi à gommer ces erreurs. Ils ont réussi à jouer dans l’avancer sur des phases rapides avec des avants qui sont gaillards. À partir de là c’est trop compliqué d’espérer quelque chose ici.

C’est une vraie déception. La première mi-temps était convenable malgré ces erreurs. On arrivait à s’en sortir mais la deuxième période on a explosé. Aujourd’hui il n’y a rien à dire, il n’y a qu’une seule équipe sur le terrain, on ne peut que les féliciter.

Ça devient une mauvaise habitude de prendre autant de points à l’extérieur…

Oui, ça fait quatre matchs qu’on en prend quarante. On essaiera la prochaine fois de sortir la tête haute de Chaban-Delmas…

Top 14 - Olivier Klemenczak (Racing 92) contre BordeauxIcon Sport

Le score est-il flatteur à la mi-temps ?

Je le trouve réaliste et opportuniste. Sur le peu de miettes qu’ils nous laissent, on arrive à scorer. Pour un match à l’extérieur je trouve ça assez positif. Nos erreurs défensives ont été trop nombreuses et flagrantes aujourd’hui pour espérer faire mieux que résister. On prenait des vagues de joueurs lancées, on subissait. Ils partaient de leurs 22 mètres et en trois phases ils arrivaient dans notre camp.

Est-ce que la qualification est compromise si vous n’allez pas chercher des points à l’extérieur ?

Tout dépendra aussi des résultats des autres équipes qui aimeraient être dans le top 6. Il faut se concentrer d’abord sur nos matchs à domicile. On va essayer de finir sur des victoires à la maison. Pour le moment on ramène zéro point. Avec le niveau qu’on a produit aujourd’hui on ne risque pas de l’emporter sur beaucoup de terrains en France. Il va falloir s’y remettre et faire de meilleure sortie la prochaine fois.