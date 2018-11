Top 14 - Rory Teague (Bordeaux) : "Ce n'est pas bien de montrer ce visage"

Rory Teague (entraîneur de Bordeaux-Bègles) : "Je suis vraiment désolé pour les supporters et pour le club. Ce n'est pas bien de montrer ce visage. Le Stade Toulousain a été deux fois meilleur que nous, mais on leur a donné le ballon alors qu'ils adorent ça. On a tout fait à l'envers. C'est à moi de trouver les solutions pour arriver à faire mieux que ça à l'extérieur (4 défaites en 4 matches). On va se réunir avec les leaders pour se poser les bonnes questions, car malgré nos bonnes intentions en arrivant ici, ça n'a pas marché une fois de plus."