La drôle de saison de Romain Taofifenua suit son cours. Alors qu'il avait démarré la pré-saison avec le RCT, "Grand Tao" avait reçu un coup de téléphone, début juillet, pour remplacer Paul Willemse dans la liste des réservistes du XV de France. Sauf qu'aligné lors de deux des trois matchs de préparation du XV de France (remplaçant lors du deuxième match contre l'Écosse et titulaire contre l'Italie) et alors qu'il avait montré des attitudes positives, le deuxième ligne toulonnais a un temps espéré s'inviter parmi les 31 mondialistes... en vain !

Jacques Brunel justifiait : "Romain est arrivé en cours de route et a fait de très gros efforts, perdant notamment beaucoup de poids. Mais il n’a pas rattrapé totalement le petit retard qu’il avait sur ses concurrents." Le géant de la rade retrouvait alors Toulon début septembre. À peine revenu, il démarrait la rencontre Toulon-Lyon quatre jours plus tard. Mieux, il endossait le brassard de capitaine. Bis répétita contre le Racing 92. Il déclarait alors "J''avais besoin de vite passer à autre chose. J'ai été déçu et frustré de ne pas partir au Japon, mais je suis content de retrouver Toulon."

Victime d'une commotion en mai dernier

Tout est bien qui fini bien ? Pas vraiment. Absent de l'entraînement collectif, ce jeudi, le joueur a été mis au repos forcé par son club. « Avec le staff médical et le neurologue, nous avons pris la décision de mettre Romain à l’arrêt en raison d’une commotion cérébrale survenue lors du match contre le Racing 92 », explique Patrice Collazo. Le deuxième ligne varois était sorti à la 46e minute de jeu.

À son manager de poursuivre : "On l’a donc mis à l’arrêt. On va le laisser récupérer. Il avait déjà fait une commotion il n’y a pas très longtemps. On est donc sur une absence à durée indéterminée. Ce ne sont pas des choses que l’on maîtrise pour l’instant. On fera le point avec lui au fur et à mesure des semaines." S'il satisfait au protocole commotion le 19 mai dernier contre Clermont, Romain Taofifenua a subi plusieurs commotions ces dernières saisons.

En octobre 2017, contre le Stade français (il était pourtant revenu en jeu, créant un tollé chez les médecins. Bernard Dusfour -médecin en chef de la LNR- avait notamment déclaré que c'était un "cas dont la commission des incidents pourra se servir "). Le joueur avait lui-même déclaré dans Midi Olympique : "Je pense vraiment qu'on a besoin de donner à nouveau la priorité à la santé des joueurs. On voit de plus en plus de séquelles sur d'anciens professionnels, les KO ont augmenté et il ne fallait pas aller trop loin. On ne peut plus jouer avec notre santé."

Plus récemment, en janvier 2019, Romain Taofifenua avait manqué trois semaines de compétition, suite à un choc reçu à la tête, contre Newcastle. Il reconnaissait alors : "J’ai été sujet aux commotions ces dernières années. Avec tout ce qu’il se passe, on essaie de faire attention. Il n’y a pas que le rugby dans la vie...". Manquera-t-il une ou plusieurs journées de championnat ? Une décision sera prise par le médical du club dans les prochaines heures. En l'absence de l'international tricolore (29 ans, 14 sélections), le RCT composera avec Brian Alainu'uese, Corentin Vernet et Swan Rebbadj.

Par Pierrick Ilic-Ruffinatti