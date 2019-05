Romain Sazy (capitaine et deuxième ligne de La Rochelle) : "On est satisfait quand tu vois les équipes qui restent sur le carreau. La satisfaction première, c’est d’être dans les six. On est satisfait forcément quand on sait la dureté d’entrer dans les six. Nous avons eu un hiver difficile comme chaque année, avec quelques défaites. Il y a des équipes derrière nous. Force est de constater que ce championnat est complètement fou avec un retour de Montpellier et Castres qui se fait cueillir. Nous, on avait connu ça la saison dernière. Le Racing ? On avait fait un très mauvais match là-bas début mars mais sur un match de phase finale, il y a tellement de choses qui peuvent se passer."