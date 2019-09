Rugbyrama : Quelle analyse faîtes-vous de ce revers et de ces deux mi-temps totalement encore une fois totalement opposées (encore une fois) ?

Romain Sazy : Sur la première mi-temps, je pense qu’il y a de très bonnes choses. Nous sommes devant au score, on va deux fois dans l’en-but, mais l’équipe a deux essais refusés dont un pour un en-avant. L’équipe n’est pas assez récompensée pour distancer ses adversaires, puisqu’ils ne sont qu’à quatre points à la pause. Et sur le début de seconde mi-temps, on retombe un peu dans nos travers. Nous sommes moins précis, on fait plus de fautes et nous avons donc plus de mal à mettre notre rugby en place.

Malgré la lourde défaite concédée, retenez-vous du positif de ce premier acte ?

R.S : Oui, car cette première mi-temps est très bonne. Sur un match à l’extérieur, on fait très peu de fautes et nous développons un rugby simple. L’équipe a réussi à mettre son jeu en place.

On a retrouvé une équipe rochelaise qui attaque bien ses rencontres à l’extérieur, contrairement à la saison dernière…

R.S : Bien attaquer le match oui, mais il ne faut pas le faire seulement durant quarante minutes. Pour décrocher un résultat à l’extérieur, on doit livrer un match le plus complet possible. Ça n’a pas été le cas. On a fait quarante très bonnes premières minutes et après, voilà… Les Montpelliérains ont aussi bien joué. Ils ont su s’adapter pour nous mettre à mal. C’est dommage et il y a des regrets, forcément.

Top 14 - La RochelleIcon Sport

Ne craignez-vous pas que vos partenaires, qui repartent pour la deuxième fois sans point d’un déplacement et ne sont donc pas récompensés de leurs bonnes intentions, commencent à perdre un peu la foi ?

R.S : Non, au contraire. Pour ce déplacement, il y avait pas mal de jeunes qui sont entrés dans le groupe et tout le monde a bien joué le jeu. C’est très bien pour la suite et je pense qu’il y a pas mal d’enseignements à tirer de cette défaite.

Vous avez beaucoup parlé de discipline dans la semaine et sur cette rencontre, cela semble allait mieux…

R.S : Sur la première mi-temps c’était très bien, mais par la suite, cela s’est un peu compliqué pour nous. Il y a des progrès, comme sur la défense, même si c’est dur de repartir sans se “payer”. Il aurait fallu faire le match parfait pour cela, mais nous ne perdons pas espoir. Il faut continuer à travailler.