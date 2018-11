Top 14 - Rodrigo Capo Ortega (Castres) devra encore patienter pour le record

Une erreur de comptage est à l'origine de cette méprise, car Privat ne compte pas 342 matchs mais 387. En effet, il avait disputé 45 rencontres en Première Division à Nîmes et à Béziers entre 1998 et 2001. S'il veut égaler ce record, Capo Ortega devra donc disputer encore 45 rencontres de Top 14. Un défi que veut relever l'inoxydable et emblématique capitaine castrais.