Dans ce communiqué publié hier, dans la soirée, l’instance fait également part de son souhait de respecter, coûte que coûte, les mesures gouvernementales. "Le Bureau évoquera avec les Présidents de clubs de Top 14 et Pro D2, l’impact des principes présentés par le Premier Ministre sur le scénario 2 qui prévoyait l’organisation de phases finales fin août pour clôturer la saison 2019-2020 avant le démarrage de la saison 2020-2021. La LNR et toutes les parties prenantes du rugby professionnel font du strict respect des consignes sanitaires des pouvoirs publics une priorité absolue. Les modalités de reprise sportive et économique de la saison 2020-2021 seront définies dans ce cadre."

Cette réunion débouchera plus tard, en fonction des décisions prises, à une convocation du Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby afin de fixer toutes les modalités de clôture de cette saison, ainsi que celles concernant le commencement de la suivante.