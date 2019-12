Le fait de l'année : le changement de propriétaire

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. "Mourad Boudjellal passe la main", titrait L'équipe, le samedi 30 novembre. Et après plusieurs jours, le RCT officialisait l'information. Mourad Boudjellal est arrivé à la présidence du RCT le 15 juin 2006. Il en est devenu son unique président le 15 mai 2007, lorsque Stéphane Lelièvre a pris du recul. Boudjellal aura donc dirigé à sa main le RCT pendant plus de treize ans, avec un bilan inimaginable à sa prise de fonction. Car s'il récupérait le club en Pro D2, Mourad Boudjellal devenait dès 2008 champion de Pro D2. Mais c'est évidemment le Brennus (2014) et les trois titres consécutifs de champion d'Europe (2013, 2014 et 2015) qui resteront en mémoire. Puis au-delà même de son palmarès, Boudjellal a remis Toulon en lumière, avec des déclarations fracassantes, évidemment, mais surtout des recrues stars. De Tana Umaga à Eben Etzebeth, Mourad Boudjellal a vécu pour son RCT, 13 années durant.

Alors le 22 décembre, pour ce qu'on pourrait qualifier de "jubilé officieux", "Mourad" comme aiment le surnommer les supporters toulonnais s'est exprimé : "C’est la dernière fois que je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à Mayol. Je suis particulièrement ému. Je voulais vous remercier pour le bonheur que vous m’avez procuré pendant ces 13 années. Merci de m’avoir accepté avec mon sale caractère. Je suis né et j’ai grandi à 500 mètres d’ici. Je suis un Toulonnais. Avec ses bons et ses mauvais côtés. J’ai essayé de changer le destin du RCT, j’espère qu’il en restera quelque chose. Merci, vraiment, pour ces 13 années." Désormais, c'est Bernard Lemaître l'unique propriétaire du club. Et Mourad Boudjellal n'a gardé que sa casquette de président. Qu'il devrait rendre à la fin de la saison. Le symbole de la fin d'une ère particulièrement faste, sur la rade.

Le joueur : Mathieu Bastareaud

Une saison au RCT ne serait pas une saison normale sans son lot de recrues. Et à l'intersaison 2019, ce sont cette fois Eben Etzebeth et Baptiste Serin, qui sont venus rejoindre la liste des recrues étoilées de la bande à Boudjellal. Mais cette fois ce ne sera pas un néo-toulonnais qui sera mis à l'honneur, mais bien Mathieu Bastareaud. Arrivé à l'été 2011 pour relancer sa carrière, "Basta" est devenu une légende sur la rade. Mathieu Bastareaud, c'est 183 matchs officiels avec le RCT, pour trois titres de champion d'Europe et un Brennus.

C'est également un capitanat, obtenu sous Fabien Galthié et une carrière internationale relancée. Basta, c'était le symbole de ce RCT qui gagne, et son départ pour la Major League, aux États-Unis, précédé par un crochet par le Lou ont laissé un grand vide dans le cœur des supporters. D'ailleurs, les acclamations du public de Mayol, lorsque l'international français (31 ans, 54 sélections) est apparu à l'écran géant du stade, lors de la réception de Clermont, montre bien que Bastareaud restera comme l'une des figures de cette décennie, à Toulon.

Le match : Castres Olympique 16-25 RC Toulon

Une semaine après un succès abouti face à Clermont (32-11), Toulon doit croiser le fer avec Castres, champion de France 2018, et qui joue sa qualification pour les phases finales 2019. L'enjeu est de taille pour les Tarnais. Pourtant, alors qu'ils pourraient être démobilisés et que certains imaginent qu'ils attendent impatiemment la fin de saison, les hommes de Patrice Collazo jouent crânement leur chance. Emmenés par un grand Anthony Belleau (15 points) et un intenable Daniel Ikpefan (deux essais), les Varois s'imposent 16-25, et privent les Castrais de phases finales. Sauf qu'en s'imposant à Castres, les Toulonnais n'ont pas seulement empêché le CO de défendre son titre, ils ont surtout terminé une saison galère sur une note très positive, et pu partir en vacances l'esprit plus léger. D'excellent augure pour la saison suivante. Résultat ? Lors des six mois qui ont suivi, le RCT a retrouvé de sa splendeur, et joue à nouveau des coudes avec les cadors du Top 14.

La déclaration

" Si j'étais Savea, je m'excuserais et je rentrerais au pays "

Choisir une déclaration faite par un membre du RCT, c'est apprendre à jongler avec sa mémoire, et penser de longues minutes à Mourad Boudjellal. Et cette saison, s'il a baissé le pied concernant les saillies verbales, le bouillonnant président toulonnais s'est quand même montré tranchant à plusieurs reprises. Et notamment en février, au lendemain d'une défaite de son équipe à Agen (19-10). Déçu par les prestations de son champion du monde All Black, Julian Savea, Boudjellal était monté au front : "Je vais demander un test ADN. Ce n'est pas Savea qu'on a recruté mais "Savéapas". Ils ont dû le changer dans l'avion. Si j'étais lui, je m'excuserais et je rentrerais au pays. Quand on arrive à ce niveau de jeu, il faut s'excuser et partir. [...] Je lui ai dit qu'il était libéré et qu'il n'était plus le bienvenu à Toulon !"

Sauf que le puissant néo-zélandais n'a jamais baissé les bras. Mieux, fort d'une polyvalence nouvelle (centre/ailier), "Juce" a retrouvé, sortie après sortie un niveau plus qu'intéressant. Il a même pris du poids dans le vestiaire, a pris sous son aile différents jeunes talents (Carbonel et Smaïli, notamment) pour devenir, aujourd'hui, l'un des indiscutables du club varois. Un lien avec la déclaration de son président ? Difficile de le savoir. Toujours est-il que piqué, le All Black a montré de quel bois il se chauffait depuis cette déclaration, et prouvé qu'il demeurait un joueur d'exception.

La défaite qui fait tâche : RC Toulon 18-21 Montpellier

Toulon ragaillardi vient de s'imposer en déplacement, à Perpignan (11-24) et de relancer ses chances d'accrocher une inespérée place dans le Top6. Si la mission est de taille, la réception de Montpellier, concurrent direct, semble une aubaine. Et s'ils démarrent parfaitement la rencontre (12-0 à la 28e), les Varois baissent finalement le pied, et finissent par s'incliner à la suite d'un essai d'Yvan Reilhac au bout du suspens (75e). Toulon laisse finalement échapper la rencontre (18-21) et, au terme de la 19e journée de Top 14, fait une croix sur les phases finales. À l'époque (mi-mars), cette défaite est vue comme le point d'honneur d'une saison décevante. S'avérera -t-elle comme la défaite qui a participé à la reconstruction du RCT nouveau ? Elle est en tout cas sans le moindre doute une défaite qui a marqué un groupe, désormais de retour aux premiers plans du Top 14.