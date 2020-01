Le fait : le mythe de l'éternel retour

S'il existait (encore) un Top 16, on ne se ferait aucun doute quant à la capacité du FCG à se fixer durablement dans l'élite, fort d'un des centres de formation les plus performants due france et d'un public toujours fidèle, bon an mal an. Seulement voilà, l'élite du rugby français est composée de quatorze clubs depuis longtemps maintenant, et la réalité du club isérois est qu'il oscille plus ou moins entre le dixième et le seizième rang des clubs de rugby professionnel. Condamné, tel Zarathoustra, à des éternels retours, ce FCG ? C'est à peu près cela, dans la mesure de ce que son budget lui permet. L'année 2018, tout comme la 2018 d'ailleurs, en fut la parfaite illustration, avec ce barrage de maintien perdu sur la pelouse de Brive synonyme de descente plutôt bien digérée, puisque les Alpins squattent avec leurs rivaux perpignanais et oyonnaxiens les premières places du classement.

Le joueur : Étienne Fourcade

Courtisé aujourd'hui par des poids lourds régionaux comme Clermont ou Lyon, le Jurassien incarne l'exemple typique de ces joueurs de grand talent que le FCG sait former, mais ne parvient pas à retenir, ainsi qu'en témoignent les exemples récents de bastien Guillemin, Kilian Geraci ou Gervais Cordin, entre une multitude d'autres... Reconnu comme un des meilleurs du Top 14 la saison dernière, Fourcade enchaîne avec une nouvelle saison de très haut niveau dans une division de Pro D2 qu'il souhaite, évidemment, très vite quitter pour ne plus la retrouver. Quitte à retrouver le FCG en Top 14 dans quelques mois, si tout pouvait bien se passer...

Pro D2 - Etienne Fourcade (Grenoble).Icon Sport

Le match : le « glassico » contre Oyonnax

On aurait pu choisir, pour le symbole, ce match de barrage pour le maintien en Top 14 perdu à Brive (28-22), la faute à une multitude de petites erreurs comme autant d'actes manqués qui provoqua le retour à l'échelon inférieur. Une défaite qui convainquit d'abord l'entraîneur Dewald Senekal de s'en aller voir ailleurs au Stade français, puis les présidents Michel Martinez et Éric Pilaud à lâcher du lest, et se voir succéder dans la continuité de leur travail par Nicolas Cuynat et Laurent Pélissier. Mais, pour rester positif, on préférera mettre en avant la dernière rencontre disputée par le FCG au stade des Alpes devant 13000 personnes face à Oyonnax, pour une victoire beaucoup plus convaincante que le laisse entendre le score (28-13). Le genre de succès porteur d'espoir, à l'aune de 2020...

Vidéo - Le résumé de Grenoble-Oyonnax 03:35

La défaite qui fait tâche : contre Agen le 4 mai

On aurait pu, là encore, évoquer l'access match de Brive. Mais pour tout dire, c'est bien la défaite du 4 mai face à Agen à domicile (11-29) qui s'impose naturellement à l'esprit. Parce qu'il s'agissait ce jour-là de la dernière chance du Fcg de se maintenir sans passer par la case barrage, complètement gâchée face à des Lot-et-Garonnais plus opiniâtres et volontaires. Certes, le FCG avait probablement laissé passer sa chance plus tôt dans la saison, la faute à un hiver difficile en raison de nombreuses absences au sein du pack. Reste qu'avec le recul, ce match contre Agen semblait bel et bien annonciateur de la redescente à venir...

La décla

" Je sais de quoi mes joueurs sont capables. Je sais aussi qu'on n'a aucune marge "

Stéphane Glas - Entraîneur principal