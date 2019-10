"C'était la première fois que nous nous affrontions. C'était assez drôle. On était chez la nourrice ensemble, puis nos parents sont devenus meilleurs amis... Ça fait drôle, car nous nous étions loupés plusieurs fois, quand il était à Grenoble notamment. Et là on s'est croisé, on s'est plaqué... On avait l'impression de revivre il y a 21 ans ! Ce que ça représente ? Pas un rêve de gosse, car on n'imaginait pas pouvoir évoluer tous les deux à ce niveau... Mais c'est certain que depuis tout petit on jouait au ballon ensemble. Finalement c'est plus une fierté. Pour nous, mais également pour le club de Nuits-Saint-Georges. Jouer à ses côtés un jour ? Peut-être, on ne sait jamais de quoi l’avenir est fait, mais c'est clair que ce serait rigolo..."

