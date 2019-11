Il serait absurde de minimiser les parcours de Lyon et de l’Union Bordeaux-Bègles. Il serait tout aussi inquiétant de penser que tout va bien du côté du Stade français. Les huit premières journées du Top 14, quasiment un tiers du chemin déjà effectué, vont compter, quoi qu’il arrive. Et pourtant, la sensation qu’un nouveau championnat débute ce samedi est grande.

Les cadors en ont fini avec la période tant redoutée. Le Racing 92 pensait certainement être mieux placé, le Stade toulousain n’a pas hypothéqué ses chances en restant solide à domicile. Clermont, Montpellier, La Rochelle et Toulon sont passés entre les gouttes et ont passé l’obstacle Coupe du monde sans y laisser de plumes. Mais les vérités d’hier seront-elles celles des prochaines semaines ? Rien n’est moins sûr. En 2011, le Biarritz olympique semblait condamner à la descente en Pro D2 à l’issue de la finale du mondial. Après huit journée, le club basque occupait la dernière place avec seulement dix points pour une victoire et deux matchs nuls, dont un à domicile face à Lyon alors à la lutte pour le maintien.

Le retour des internationaux avait permis aux Biarrots de redresser la barre de manière significative en terminant au neuvième rang, à huit points d’une place qualificative, avant de remporter le Challenge européen au nez et à la barbe de Toulon, décrochant ainsi son billet pour la grande coupe d’Europe. Autant dire que le BOPB n’avait plus du tout le même visage avec les retours de Dimitri Yachvili, Imanol Harinordoquy et Damien Traille.

Un exemple qui doit renforcer l’espoir des Parisiens de redresser la barre, même s’ils comptent que neuf points. De leur côte, les Bayonnais, étonnants troisièmes, devront se souvenir que Brive et Agen avaient aussi terminé cette période de Coupe du monde aux six premières places. Quelques mois plus tard, le club corrézien était officiellement relégué en Pro D2.

Cette neuvième journée est donc un nouveau départ dans cette saison.

