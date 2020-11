Rémi, Jules Plisson dit qu'il a "rarement joué un match qui tape aussi fort". Vous qui étiez au cœur du combat, vous l'avez ressenti comme ça, aussi ?

Oui, oui ! On a ressenti que Clermont venait vraiment pour nous défier devant. Sur les impacts, c'était très rude. Donc on va mettre les épaules dans la glace toute la semaine parce que c'est vrai qu'on a bien chargé. Mais on s'est appuyé sur une belle défense, on se rassure là-dessus depuis quelques matches. Et, effectivement, c'était un match très rugueux. On a su répondre présent. C'est l'essentiel.

Vous menez 19-3 à la mi-temps en ne venant qu'une seule fois dans leurs 22m. C'est le signe d'une équipe qui maîtrise son sujet ?

Je ne sais pas. Si on avait pu rentrer plus de fois dans leurs 22m et marquer plus d'essais, on n'aurait pas craché dessus. Maintenant, sur des matches comme ça, il faut se contenter de miettes, de bouts de pénalités que l'on peut engranger, d'un essai où ça se joue un peu sur un coup de chance. Clermont était très en place et venait avec de grosses intentions dans le combat. C'est bien pour l'équipe car on arrive à mener assez largement à la mi-temps et se mettre un peu à l'abri. Maintenant, il va falloir que l'on sache construire sur 80 minutes, tenir ce rythme sur 80 minutes, et faire des secondes mi-temps plus construites dans le jeu.

Les Clermontois sont venus vous chercher plusieurs fois sur des groupés pénétrants au lieu de prendre les pénalités. Or, vous avez détruit consciencieusement presque tous leurs groupés pénétrants.

C'est l'une de nos forces, j'ai l'impression, depuis le début de la saison. On prend énormément de plaisir à défendre ces groupés pénétrants. On se rend compte que l'on fait du bon boulot. C'est jouissif quand tu as huit mecs en face qui essayent de passer ta ligne et que - avec nos gros mastodontes devant que sont Will (Skelton, NDLR), Uini (Atonio, NDLR) et compagnie - on arrive à détruire toute velléité offensive sur les groupés pénétrants. C'est jouissif et on se nourrit de ça. Plus on défend bien ces pénétrants, plus on en fait une force. C'est très positif.

Vous voilà à six victoires en sept matches. Cette place de leader valide votre très bonne entame de saison.

Complètement. Ce que je ressens depuis le début de la saison, déjà, c'est que les recrues nous ont amené quelque chose de supplémentaire dans la mentalité, dans l'état d'esprit. On s'appuie un peu sur ces mecs-là, ils tirent le groupe vers le haut. Evidemment, on se rassure sur nos points forts qui sont la défense et cette cohésion d'équipe, en ce moment. Il va falloir être plus consistant en attaque, surtout sur les secondes mi-temps où l'on pèche un peu. Mais on sent un super état d'esprit de tout le groupe. Tout le monde va dans la même direction. C'est quelque chose que j'ai rarement ressenti dans un groupe. On est vraiment bien là-dessus.

Votre trajectoire en ce début de saison fait un peu penser à celle, la saison passée, de l'Union Bordeaux-Bègles, non ?

Oui. Après, il ne faudrait pas que la saison s'arrête trop vite (sourire). Mais c'est une bonne chose. Maintenant, comme je le disais, on a plein de points à améliorer. Notre jeu offensif, aussi, est encore perfectible. Il faut s'appuyer sur notre force, travailler les points à améliorer et on ira dans la bonne direction. Pour l'instant, la saison ne fait que débuter. On verra au fil de la saison

Jouer dans un Deflandre vide, quel effet ça fait ?

C'est triste. De tout le Top 14, je pense que c'est le stade où il y a le plus d'ambiance. Ce public nous porte énormément. C'est triste et ça fait bizarre. On a l'impression un peu de se retrouver aux matches que l'on jouait dans les catégories jeunes où il y avait 50 personnes, les parents. Bon, là, il n'y a même pas les parents. On espère que les supporters vont pouvoir revenir en nombre et le plus vite possible. C'est vrai qu'ils nous donnent une force supplémentaire. Une fois que le match est commencé, on essaye d'être focus sur ce que l'on a à faire, mais d'habitude on les entend toujours sur une mêlée, sur une action positive. C'est très important de les avoir derrière nous. Maintenant, il faut s'adapter. Surtout dans ce stade où l'on a l'habitude d'avoir beaucoup de bruit. On l'a plutôt bien fait ce soir.

Vous avez prolongé ces derniers jours jusqu'en 2024. Vous le prenez comme une marque de confiance du club, après votre blessure longue durée ?

Exactement. J'ai été blessé pendant 15 mois. Le club a toujours été derrière moi, m'a toujours soutenu. Au départ, on a essayé de trouver des solutions ensemble pour que je puisse rejouer au rugby, car c'était la seule question qui se posait. Même juste recourir. J'ai été très surpris de prolonger si tôt dans la saison. J'ai pas mal de choses qui sont arrivées dans ma vie, dans ce dernier mois. En ce moment, j'ai une bonne étoile. Et c'est tant mieux. C'est une super marque de confiance du club. Je vais essayer de lui rendre ça sur le terrain, dès que j'aurai la chance de jouer. Je suis très heureux de prolonger à La Rochelle.