Top 14 - Régis Sonnes (Toulouse) : " C'est une belle victoire"

Régis Sonnes (co-entraîneur principal de Toulouse) : "C'est une belle victoire. Nous sommes dans une bonne passe et il faut en profiter. Nous avons été performants malgré les absences de nos internationaux (Médard, Huget, Marchand, Bézy et Dupont, ndlr) et cela prouve que nous sommes avant tout un collectif. Nous avons été sérieux sur les fondamentaux. Nous avons des joueurs de talent offensivement mais je suis aussi très satisfait de notre prestation défensive. Nous terminons parfaitement cette première partie de championnat"

François Cros (troisième ligne de Toulouse) : "Nous sommes sur une bonne dynamique et on mérite de bonnes vacances (sourire). Nous avons bien exploité les ballons de récupération, c'est ce qui fait notre force depuis le début de la saison et c'est un secteur qui a encore bien marché ce soir (samedi, ndlr). Nous avons fait un bon match, on produit beaucoup de jeu et on le fait dans un stade qui se remplit semaine après semaine: pourvu que ça dure".