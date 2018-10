Top 14 - Mauricio Reggiardo (Agen) : "Il nous faut de la folie"

Rugbyrama : Votre discours à vos joueurs a été positif samedi soir malgré le match nul. Pourquoi ?

Mauricio Reggiardo : Je ne peux pas être en colère contre eux. Grenoble est une équipe très costaud et ils sont restés dans la stratégie que nous leur avions demandé tout le monde. On savait que cette rencontre allait se jouer à rien... Nous avons eu pas mal d'occasions et ne sommes pas arrivés à scorer, encore une fois. Leur buteur a fait un 100 % tandis que le notre a raté une pénalité en face des poteaux. La dernière action qui nous prive de la victoire ne change pas mon ressenti sur le match.

Top 14 - Mauricio Reggiardo et Stephane Prosper (Agen)Icon Sport

Ce résultat ne fait pas vos affaires tout de même.

M.R. : J'avais demandé à mes joueurs de la détermination, il y en a eu. Je suis fier de ces mecs. Je leur ai dit que je serais prêt à aller au bout du monde avec eux. Avec cette détermination, cet engagement et cette envie collective, ça devrait bien se passer par la suite.

Top 14 - Jake McIntyre (Agen)Icon Sport

Vous n'aviez donc rien à leur reprocher ?

M.R. : Non, je ne leur ai fait aucun reproche. Bien sûr, il y aura des choses à revoir à la vidéo, sur des points à améliorer ou la capacité à prendre les bonnes décisions à des moments clés. Mais je ne suis pas dans cet état d'esprit là. Parfois c'est le cas mais pas cette fois. Grenoble est une équipe très solide, il ne faut pas l'oublier. Elle a de la puissance, est capable de conserver le ballon et tape très fort. Elle a embêté beaucoup de monde cette saison. Alors je n'ai pas de sentiment de frustration. J'aurais juste aimé que mes joueurs repartent avec la victoire parce qu'ils la méritaient.

Comment envisagez-vous le déplacement à La Rochelle dans ces conditions ?

M.R. : Nous allons tenter de faire une bonne semaine de travail, dans la continuité de cette semaine. Contre Grenoble, certains joueurs ont été très bons, d'autres moins bons mais l’équipe a été performante collectivement, c’est le plus important. Il faut rester dans la continuité et ramener de la folie, dans notre rugby, dans notre défense, dans notre vie de tous les jours. J'aime bien ce mot. Oui, il nous fait de la folie. Et du boulot.