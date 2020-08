Raphaël, cette dernière rencontre de préparation entre deux équipes du RCT, à une semaine de la reprise du Top 14 était forcément particulière : que garderez-vous de cette confrontation interne ?

Beaucoup de positif ! Je pense que nous avons répondu aux attentes du staff, que ce soit au niveau physique ou rugbystique. Pas mal de joueurs ont disputé 60 minutes aujourd'hui (N.D.L.R. vendredi soir) et c'était important de voir que nous étions capables de travailler de la sorte, sans franchir la limite ; car c'est compliqué dans ce type de rencontre d'être tous à la même intensité. Il y a toujours un tirage de maillot ou un geste qui peut faire dégénérer les choses, et aujourd'hui c'est resté correct. Nous avons mis de l'intensité, et on en retire quasi-uniquement du positif.

Cette rencontre 100% RCT était-elle une bonne dernière étape de préparation, avant de reprendre le Top14 le week-end prochain ?

Je peux vous assurer qu'il est plus difficile de préparer un match comme celui-ci, qu'un match face à un «véritable» adversaire. C'est compliqué de se dire qu'on va affronter les mecs avec lesquels on joue toute la journée et on partage notre quotidien. Ce n'était pas facile. Maintenant le Top14 revient, et on sent une véritable excitation. Je pense que cette rencontre est venue valider une longue période de préparation physique, qui dure depuis le confinement.

Avez-vous parfois été tenté d'écouter les lancements de jeu ou les annonces en touche de vos adversaires du soir ?

Le staff ne nous avait pas donné de consigne particulière sur le fait d'être discrets ou non sur les annonces, mais forcément nous savions tous qu'en connaissant les lancements adverses il serait indispensable de s'adapter : prendre plus de profondeur, essayer d'être malins. Puis sur les lancements il y a toujours plusieurs options, alors il fallait choisir la bonne. C'était un peu compliqué à préparer, mais on en ressort beaucoup de positif.

Un mot sur les jeunes (Dridi, Robert, Halagahu, Egiziano, etc.), qui ont beaucoup joué pendant cette préparation, et qui pourraient avoir leur mot à dire en cours de saison ?

Les jeunes qui s'entraînent avec nous aujourd'hui sont déjà professionnels dans leur tête : ils sont préparés au haut-niveau et prennent toute leur place dans le groupe. C'est précieux.

Pour conclure, à une semaine de la reprise, ressentez-vous une quelconque forme de stress ?

Nous sommes évidemment un peu inquiets de savoir si tout va se passer normalement ou simplement de savoir si nous allons pouvoir jouer : ainsi tout le monde continue de prendre des précautions... Le seul stress que nous pouvons avoir aujourd'hui concerne donc la tenue des rencontres. Pour le reste nous ressentons uniquement de l'excitation ! Ça fait six mois qu'on bosse physiquement, mais nous sommes joueurs de rugby avant d'être passionnés de salle de muscu : le rugby nous manque.