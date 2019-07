Demba Bamba semble ne pas pouvoir prendre part aux matchs amicaux suite à son opération des cervicales et Emerick Setiano est le nouveau venu de Brunel. En ce sens, la route semble toute tracée pour Rabah Slimani pour les tests du mois d’août contre l'Ecosse, par deux fois, et l'Italie. Une fenêtre s'ouvre donc pour lui, afin de prouver qu'il n'est plus celui qui se faisait pénaliser par les arbitres internationaux.

Des sanctions en mêlée qui lui avaient valu de perdre une place de titulaire qui lui semblait promise dès le 6 Nations 2018. En effet, ce dernier avait commencé les trois premières rencontres avec le numéro 1 dans le dos. En revanche, en Nouvelle-Zélande il se retrouvait sur le banc à trois reprises et titulaire lors de la défaite historique du XV de France face aux Fidjiens. Pourtant, sa fin de saison et sa supériorité en mêlée malgré un retour de blessure semblent annoncer son retour sur le devant de la scène.

" Je n’ai rien à te dire, ta position me convient "

Sur ses 16 matchs de Top 14 et ses quatre matchs de Challenge Cup, le pilier s'est largement amélioré, du moins, il est beaucoup moins pénalisé. Pour preuve, dans son interview accordée au Midi Olympique il avoue avoir échangé quelques mots avec les arbitres internationaux. "Lors d’un match de Coupe d’Europe, Nigel Owens est venu me voir et m’a dit : "Je n’ai rien à te dire, ta position me convient." Le pire, c’est que Wayne Barnes m’a dit la même chose quelques mois plus tard : "C’est cool, Rabah, c’est bien !" D’un match à l’autre, tout change."

Top 14 - Rabah Slimani (Clermont)Icon Sport

L'international n'a pas disputé le dernier tournoi des 6 Nations en raison d'une blessure. "Ça a été un mal pour un bien. Ça m'a fait du bien de souffler", a-t-il confié. Son retour a été très remarqué. Seulement sept pénalités concédées avant la finale de Top 14 face à Toulouse. Une finale qu'il a largement dominé en mêlée fermée, tout comme cela avait été le cas contre Lyon, en demi-finale. Au Stade de France, il aura été le pilier ayant effectué le plus de plaquages, huit réalisations contre trois pour Falgoux ou encore six pour Faumuina.

Son retour confirme que le joueur a un très gros mental malgré les critiques qui planaient autour de lui. Hâte, donc, de le voir lui et ses partenaires le 17 août prochain face à l'Ecosse pour le vrai premier défi du XV de France.