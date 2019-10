Rugbyrama : Vous venez de re-signer pour deux années à la Section paloise, vous vous sentez donc bien en Béarn…

Quentin Lespiaucq : Ce choix de prolonger à la Section… ça n’a pas été une période simple. J’avais des sollicitations extérieures. Je me suis demandé si je restais ou pas. Mais au fond de moi je sentais que ce n'était pas encore le moment de partir, c’était trop tôt. J’ai demandé des avis à ma famille, surtout à mes parents, ce qu’ils en pensaient… Ils m’ont conseillé de me laisser le temps de mûrir ici, voir où serait la Section dans deux ans, pour prendre un tournant dans ma carrière.

Êtes-vous toujours aussi marqué par la saison dernière ?

Q.L. : La saison dernière, de par ma blessure, de par ce qu’on a mis sur le terrain.. ça a été dur tout au long de la saison. Ça faisait mal au ventre de voir la Section dans cet état, après l’avoir connu triomphante. Ce n’est pas ce que j’aimais voir pour mon club. J’ai pris quelques coups de latte derrière la tête, notamment après certains matchs. Bon, c’est comme ça, c’est le haut niveau, on ne peut pas tout gérer… Même quand on s’entraîne à fond, le seul facteur qui compte, c’est le facteur match. La moindre décision ou la moindre action peut entraîner un naufrage collectif. Et peut-être que je prenais les choses trop à coeur.

Dès le début de saison, vous aviez indiqué vouloir garder le Hameau inviolé, c’était une manière de se mettre une pression positive ?

Q.L. : On avait fait plusieurs réunions ensemble sur ce qu’on voulait faire à domicile. Les retours qu’il y avait c’était de donner le meilleur visage au Hameau, y rester invaincu le plus longtemps possible, même si c’est une chose extrêmement difficile à faire à notre niveau aujourd’hui. C’est un exploit de rester invaincu à domicile en Top 14 actuellement. Mais si j’en ai parlé en début de saison, c’est parce que c’est dans mon caractère, je suis quelqu’un qui prend les choses à coeur, je n’aime pas faire dans la demi-mesure, je fais tout ou rien. Et puis il y avait ce côté affectif que j’ai avec la Section, que j’ai noué depuis plusieurs saisons...

Comment définiriez-vous votre rapport avec le public béarnais ?

Q.L. : Plus je me sens poussé derrière, par un public qui est excité, heureux d’être au stade… Quand j’allais voir un match, j’essayais de supporter dans les bons et les mauvais moments, de A à Z ! Même si des fois ça fait chier quand tu vois que ton équipe ne trouve pas les solutions, que les joueurs sont apathiques, il ne faut pas oublier que les premiers que ça embête, ce sont les joueurs, ceux qui sont sur le terrain. Mais on a un public qui réagit, parfois difficilement. Après le Racing, les sifflets… Je comprends leur réaction. Mais on reste des êtres humains. C’est difficile de se sentir presque plus chez soi. Si on avait gagné ce match ou si on avait joué d’une manière différente, peut être que le public aurait réagi différemment. Quand ils poussent jusqu’à la 80e, je me sens tout de suite beaucoup mieux que quand il y a des moments de vide. Pour moi, c’est hyper important.

Avez-vous compris l’intervention de Bernard Pontneau (le président, NDLR), suite aux sifflets du public ?

Q.L. : Les sifflets, on peut les accepter. Mais au vu du début de saison, je me suis retrouvé dans le discours du président. C’était censé, de faire un communiqué. Porter une équipe en triomphe et la descendre trois week-ends après… C’est dur. Surtout quand c’est un non-match. On a un public qui est connaisseur, du coup quand il n’est pas content il le fait savoir. On savait déjà qu’on avait été catastrophiques, donc on n’avait pas envie d’entendre des sifflets ou de voir des pouces baissés. On l’a eu dure, je l’ai eu dure, et moi à titre personnel, ce ne sont pas des choses que j’ai envie de revivre. On va faire en sorte que ça n’arrive plus à la maison.

La victoire face à Castres vous a rassuré ?

Q.L. : C’était important de bien finir ce bloc par une victoire aboutie. Je l’ai dit après le match, j’aurais aimé qu’on décroche ce point de bonus supplémentaire… Mais c’est le Top 14. On sait que les matchs sont accrochés, même dans les derniers moments. Mais on est dans les clous de ce qu’on voulait. La défaite contre le Racing fait rager. La victoire à Clermont c’était notre joker, on l’a cramé face au Racing… Mais c’est encourageant comme début de saison. Mis à part Montpellier, on ramène 6 points de nos matchs à l’extérieur.

Vous affrontez Bayonne après la trêve, êtes-vous surpris de leur début de saison ?

Q.L. : Surpris oui, comme tout le monde. On sait ce qu’il se passe souvent pour les promus en Top 14. C’est impressionnant de voir comment ils s’en sortent, de voir comment ils sont en confiance. Le mauvais rebond qu’une équipe peut avoir, eux ils vont l’avoir en positif. Ils surfent sur cette vague, ils sont tout le temps dans l’avancée, jouent crânement leur chance, et ils ont bien raison.

Comment préparez-vous ce match ?

Q.L. : Pour le moment, on n’a pas encore parlé de ce match. Mais ce sera un moment charnière pour nous. On va défier nos voisins basques, on veut voir où on en est nous aussi. C’est une équipe joueuse, en confiance à la maison… On verra si le caractère du groupe se révèle, comme à Clermont. Ça peut être une confirmation pour nous.

Quel regard portez-vous sur le travail du pack palois depuis le début de saison ?

Q.L. : On a balbutié un peu notre touche, mais on est en confiance sur notre mêlée. On était en manque de leaders, Pierrick Gunther a eu un début de saison tronqué… ça a été difficile. Moi à mon poste ça me fait ch... de perdre les ballons, mais on voit que les mecs progressent quand même ! La mêlée est très satisfaisante, en restant humble, je pense qu’on a l’une des meilleures du championnat depuis le début de la saison. C’est une rampe de lancement, on ne s’y appuyait pas tant que ça les saisons passées, et à mon poste c’est agréable d’être en confiance, et de ne pas être trop prudents non plus, même si on ne se met pas la tête à l’envers, c’est très satisfaisant.

Après le Mondial, Ben Smith débarque à Pau. Comment vivez-vous cette arrivée ?

Q.L. : Il va apporter énormément, aux jeunes et aux moins jeunes. De par ce qu’on a déjà vu avec Colin Slade et Conrad Smith ici à Pau, tout est toujours consciencieux, propre, sans extravagance… Ils peuvent apporter partout leur confiance, leur expérience... On a une équipe très jeune, ça peut nous apporter énormément si il s’intègre vite dans le système de jeu. Ce sera sûrement une plus-value énorme pour la Section.

Un pronostic pour la finale de la Coupe du Monde samedi ?

Q.L. : Déjà, on s’est régalé devant Angleterre / Nouvelle-Zélande ! C’était une orgie de rugby, un régal total. Et c’est vrai qu’au vu du jeu des Anglais face aux Blacks, je les vois bien gagner +10. Ils sont en confiance, hyper calés… Et puis vous connaissez le dicton, jamais 2 sans 3 pour Eddie Jones (rires) !

Par Pierre Bergot