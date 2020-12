Dans la pluie et le vent d’Agen, Brive a remporté sa première victoire de la saison loin de son antre d’Amédée-Domenech, grâce à sa solidarité collective mais aussi une conquête retrouvée. Une recette maintes fois employée par le passé dans les luttes pour le maintien, mais qui peut parfois laisser les supporters sur leur faim … Pourtant, pour l’ancien joueur du CAB, Simon Azoulai, le rugby commence d’abord par le combat : "C’est l’essence même du rugby ! Tout commence devant, surtout quand on arrive dans la période hivernale. Brive possède les joueurs pour mettre l’accent sur le combat. Avec la précision au pied de Thomas Laranjeira mais aussi le paquet d’avant qui s’est refait la cerise, grâce au retour de suspension de Mitch Lees et l’arrivée en tant que joker d’un Dan Malafosse, entre autres." Deux véritables renforts dans l’attelage briviste, au moment d’aborder les premiers frimas de l’hiver aux yeux de l’ancien troisième-ligne : "Mitch Lees est un véritable taulier, comme pouvait l’être Arnaud Méla à mon époque. Il met énormément d’envie dans son jeu et c’est un leader de performance. Dan Malafosse est un peu plus jeune mais depuis son retour dans le groupe, il est véritablement de la même trempe !"

Chasser le naturel, pour mieux revenir au galop !

Le combat ! Un état d’esprit qui peut paraître évident quand on lutte pour le maintien mais également une tendance naturelle qui revient au galop, quand les terrains de Top 14 deviennent plus gras … De-là à remettre en cause la mutation du jeu briviste, mise en avant depuis l’arrivée de Jeremy Davidson il y a un peu plus de deux saisons ? Simon Azoulai pense que rien n’est incompatible : "Il faut savoir s’adapter aux circonstances, à l’hiver qui arrive avec ses ballons glissants. Si Brive retrouve ses vertus de combat, ce ne peut être que bénéfique pour l’ensemble de son collectif. Quand ton équipe se met dans l’avancée, c’est tout de suite plus simple de trouver des brèches et de mettre les attaquants dans de bonnes dispositions, pour ensuite se faire des passes plus efficacement." Alors, au moment où le Covid-19 mute au Royaume-Uni, on constate que la génétique est décidément infiniment complexe. Si les Coujoux ont volontairement fait le choix de la jeunesse et du jeu de mouvement pour se réinventer, l’apport d’expérience, symbolisé par le retour de blessure de Stuart Olding, permet aussi au CAB de retrouver de la confiance, après sa longue période de disette automnale.

Pour aborder une semaine qui s’annonce capitale et avec trois matchs au programme, Brive a une nouvelle fois basculé en mode "combattant", pour défier Castres à Pierre-Antoine, avant de recevoir l’ogre lyonnais dimanche (16h). Mais quand les choses se compliquent, le CABCL sait qu’il peut toujours compter sur son ADN, pour faire plier ses adversaires dans un championnat de Top 14, chaque saison un peu plus dense …