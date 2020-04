Vendredi dernier, les agents sportifs du rugby français avaient été entendus pour la première fois à la table des négociations, alors que s'ouvrent les discussions autour de la baisse de salaire des joueurs. Ce mardi, leur syndicat Intervals a fait savoir, par un communiqué, son souhait de "participer activement à la recherche de solutions, en concertation avec les institutions, les différentes commissions, les organisations représentatives et les instances de contrôle."

Intervals annonce avoir remis à la LNR un document d'analyse qui "outre les nécessaires mesures d'accompagnement, aborde celles, plus structurelles, qui donneront au rugby professionnel français des perspectives de croissance économique et sportive." Une manière de se positionner bien au-delà des seules négociations sur les baisses des salaires. Et de faire entendre sa voix pour envisager une sortie de crise.