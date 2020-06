C'est donc via un communiqué relayé sur Twitter que la LNR a éclairci plusieurs points concernant la prochaine saison des championnats professionnels. Elle a d'abord entériné la décision de geler le classement du Top 14 et du Pro D2, ainsi que d'annuler toute promotion et relégation entre Top 14, Pro D2 et Fédérale. Les 30 clubs professionnels seront donc les mêmes la saison prochaine, comme annoncé depuis de nombreuses semaines.

Concernant la question de l'accession des clubs à le Champions Cup, l'instance a signalé qu'elle attendrait la décision de l'EPCR concernant le format de la compétition 2020-2021 pour prendre des mesures. Elle a aussi confirmé la volonté de créer en partenariat avec la FFR un championnat "National" intermédiaire entre le Pro D2 et la Fédérale 1, afin de préparer les clubs au professionnalisme.

Question finances, la LNR a annoncé que l'ensemble des versements aux clubs prévus pour la saison 2019-2020 devraient être effectués, et ce grâce à une souscription d'un Prêt Granti par l'État. Enfin, elle a actée l'allongement de la période de mutation pour les joueurs sans contrat. Ceux-ci auront jusqu'au 31 janvier 2021 (au lieu du 15 juillet 2020) pour s'engager avec un club, et ils ne seront pas considérés comme des jokers médicaux ou joueurs supplémentaires.

Extraits du communiqué : "Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) s’est réuni ce mardi 2 juin et a acté les décisions suivantes :

Arrêt des championnats : le Comité Directeur a adopté la résolution prévoyant l'arrêt définitif des championnats professionnels de TOP 14 et de PRO D2. Les classements du TOP 14 et de la PRO D2 sont arrêtés et homologués à l'issue des 17e et 23e journée. Pas d'attribution de titre de champion de France de la saison 2019-2020 en TOP 14 et en PRO D2. Pas de relégation/accession entre le TOP 14 et la PRO D2 et pas de relégation/accession entre la PRO D2 et la Fédérale 1.

Coupe d'Europe : La Ligue Nationale de Rugby statuera sur les règles de qualification des clubs français à la Champions Cup lorsque l'EPCR aura confirmé le format de compétition applicable en 2020-2021 dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire.

Championnat National : Le CD a fait le point sur la création par la FFR d'une compétition fédérale intermédiaire entre la PRO D2 et la Fédérale 1, permettant aux clubs de se préparer à une accession au secteur professionnel. Le travail de la cellule de pilotage à laquelle participe la LNR, se poursuit.

Emprunt Prêt Garanti par l'Etat (PGE) : Face à la perte d'exploitation résultant de la crise sanitaire, le CD de la LNR proposera à l'AG Extraordinaire,qui aura lieu le 11 juin, la souscription d'un Prêt Garanti par l'Etat afin de maintenir l'intégralité des versements aux clubs initialement prévus pour la saison 19/20.

Accompagnement du retour à l'emploi des joueurs sans club : Le CD a acté la création d'un dispositif permettant de favoriser le retour à l'emploi des joueurs sans contrat pour 2020-2021. Ce dispositif prévoit notamment une période de mutation spécifique pour ces joueurs du 15 juillet 2020 jusqu’au 31 janvier 2021."