Dans son discours sur le confinement, le premier ministre Édouard Philippe a fait référence au sport de haut niveau à travers les manifestations sportives qui accueillent plus de 5000 personnes. Il a clairement dit que la saison 2019-2020 ne pourrait reprendre, en tout cas pas avant le mois de septembre. Il a évoqué explicitement le cas du championnat de France de football, mais les compétitions de rugby seront forcément logées à la même enseigne. Ainsi, le Top 14 et le Pro D2 ne pourront pas organiser de phases finales en août comme le monde du rugby l'a longtemps espéré. Il faudra donc que les autorités s'organisent en conséquence, sachant bien sûr qu'elles devront organiser le championnat 2020-21 et tenir compte des dates des rendez-vous internationaux et de la Coupe d'Europe.