Un autre numéro neuf aux 71 sélections, une aubaine

L’ASM a eu du nez en faisant signer Greig Laidlaw en 2017, l’une des meilleures recrues venue d’Outre-Manche en Top 14 depuis des années. Surtout, elle a doublé ce poste avec un international écossais et un Lion britannique aux 71 sélections. Comme Morgan Parra. "Nous avons la chance d’avoir deux grands numéros neuf confirmait Lopez. Ils n’ont pas le même profil mais ce sont deux très grands joueurs, de niveau international. Pour moi, c’est tout bénéfice, je joue à un poste avec deux demi de mêlée de grande qualité. C’est triste pour Morgan et pour moi aussi car on a une relation particulière mais on a la chance d’avoir Greig derrière. Il l’a démontré toute la saison, comme en finale au bout de vingt minutes, en assumant son rôle et les responsabilités du poste. C’est l’avantage d’avoir deux leaders de classe mondiale à ce poste-là. Cela ne chamboule pas nos plans et c’est tant mieux. "

Un patron aussi à l’ASM et un modèle d’intégration

On aurait eu tort de réduire l’influence de Greig Laidlaw et son charisme aux frontières de l’Ecosse car après une première saison d’adaptation, Laidlaw est toujours au top de sa carrière, à 33 ans. "Il est aussi un patron à l’ASM même si on connait la place de Morgan dans le groupe, dans l’équipe et dans le club explique Lopez. Greig a su prendre sa place et il a un énorme impact sur le collectif. C’est simple d’avoir un énorme impact quand vous avez la classe mondiale comme Greig. C’est le patron en Ecosse et il n’y a pas de raison pour qu’ici ce ne soit pas un grand leader. Il a réussi à le faire aussi à Clermont. " Cette saison, il a joué 26 matches pour 12 titularisations sur les deux tableaux. Aujourd’hui, il a l’opportunité de jouer les matches les plus tendus mais il aime ça.

" Son intégration a été facile grâce à beaucoup d’humilité d’abord. Greig a été soldat, il s’est mis au service du collectif sans faire de bruit et sans se mettre en avant. C’est pour ça qu’il a gagné le respect du vestiaire et du terrain. "

Stratège, très bon technicien et très bon buteur (Plus de 80% de réussite), Laidlaw sait aussi donner le tempo et influer sur le sort d’un match… "Je ne vais pas parler des tirs au but car que ce soit Morgan ou Greig, c’est réglé ils sont très forts confiait Camille Lopez. Greig a une vision sur le jeu et sur la stratégie qui est hyper pointue. Quand tu prépares des matches de haut niveau face à de grosses équipes, c’est très important d’analyser les bonnes choses. Il est très doué." Greig Laidlaw s’est adapté au Top 14 sans souci. Pour son entraîneur, il n’avait pas à forcer.

Challenge Cup - Greig Laidlaw (Clermont) avec la CoupeIcon Sport

"Son intégration a été facile car il est arrivé dans le club avec beaucoup d’humilité. Il a été soldat, il s’est mis au service du collectif et de l’équipe en permanence, dès sa première saison, sans faire de bruit et sans se mettre en avant. C’est pour ça qu’il a gagné le respect du vestiaire et du terrain. On ne va pas lui apprendre le rugby. Il sait quand il doit prendre une décision, il sait faire ça, il ne va pas s’échapper sous ses prises de responsabilités donc cela s’est fait naturellement. " Pour le collectif c’est tout bonus. "On fonctionne de la même manière en début de semaine. Avec Tim (Nanai-Williams) et Greig ou Wesley (Fofana) qui gère bien la ligne derrière, on est en réflexion chaque semaine. Mais la blessure de Morgan ne change pas les choses. Avec Greig je parle français, il parle très bien, et ce depuis la première année. "

" Ils se sont toujours bien entendus car ce sont deux grands joueurs avec de l’expérience. Ils ont vu l’intérêt du groupe plus que de leur gueule. "

Une cohabitation intelligente

Longtemps, Morgan Parra n’a pas eu de sérieux clients à la mêlée pour le concurrencer. Aujourd’hui c’est différent et c’est une aubaine. "Ils se sont toujours bien entendus car ce sont deux grands joueurs avec de l’expérience explique Lopez. Ils ont vu l’intérêt du groupe plus que de leur gueule. Ils sont intelligents et c’est géré d’une certaine manière par Franck. Si cela se passe bien, c’est d’abord de leur fait puis de la gestion du turn-over. " Les deux joueurs cohabitent avec intelligence depuis près de deux saisons.

"Il n’y pas besoin de transmission entre les deux joueurs, ce sont deux capitaines qui ont l’habitude de travailler ensemble sur les dernières saisons rappelle Azéma. C’est assez facile de savoir quand il faut s’effacer et quand il faut aider, communiquer ou donner. Pourquoi cela marche bien entre eux ? Car il y a du respect et le plus important c’est l’équipe et pas Morgan Parra ou Greig Laidlaw. C’est le rendu de l’ASM qui compte, c’est ça notre philosophie. C’est mon job de les aider au maximum en trouvant les bons mots et les bons angles. Mais en amont tu sais qui tu vas chercher et je connaissais les qualités d’hommes de Greig et de Morgan. Il faut savoir aussi de qui tu t’entoures avant pour faire passer ces messages. "

Est-ce que finalement, cette concurrence a rendu Morgan Parra encore meilleur ? Assurément. "Je pense que oui avouait Azéma. Cela l’a fait grandir et cela a mis Greig sous pression. C’est valable dans les deux sens. Voir l’exigence de l’un et de l’autre, cela rend l’autre meilleur, cela les met en éveil avec l’envie de se surpasser tout le temps. Cela les tire vers le haut. " Et toute l’équipe avec.

" Avoir Morgan qui traine dans notre environnement, c’est toujours bon. Il joue son rôle de leader, il essaye d’aider les gars sans prendre une trop grande place, sans manger l’espace aux autres "

Morgan Parra blessé mais toujours précieux

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Quand vous perdez un joueur comme Morgan Parra dans le sprint final cela met un coup. "Cela a été un moment compliqué pour lui, surtout quand tu sors au milieu de la première mi-temps d’une finale européenne avouait Camille Lopez. Se dire qu’au meilleur des moments de la saison, tu quittes le groupe, ce n’est pas facile… C’est une grand personne avec beaucoup d’expérience et il va rester avec nous jusqu’au bout. " Car la "ronce" comme on l’appelait au CSBJ aura toujours un rôle à jouer dans le vestiaire et dans l’approche tactique des grands rendez-vous.

"C’est bon de l’avoir dans la semaine avec nous expliquait Franck Azéma. On a la chance d’avoir Greig et Charly (Cassang) qui monte fort sur ses dernières prestations. Heureusement que nous avons ces garçons de qualité pour pouvoir pallier à ça. Mais avoir Morgan qui traine dans notre environnement, c’est toujours bon. Il joue son rôle de leader, il essaye d’aider les gars sans manger l’espace aux autres, mais en diffusant des conseils et en impulsant des choses. " Morgan Parra ne vivra pas ces phases finales sur le terrain mais il ne sera pas bien loin. "Il va nous servir car cela reste notre capitaine poursuit Camille Lopez. Il ne le sera pas sur le terrain mais c’est le capitaine cette saison et comme je lui ai dit, sa présence, ses mots et son discours représentent beaucoup de choses. Il va nous aider à aller chercher le plus haut possible ce que l’on veut." Comme Greig Laidlaw et les autres leaders de l’équipe.