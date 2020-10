Bayonne - La Rochelle

Le début de cette quatrième se déroulera dans le Pays Basque à Bayonne. Fort d'un succès convaincant au Stade Français, les hommes de Yannick Bru vont vouloir enchaîner avec une troisième victoire consécutive. Joueurs et fort sur leurs bases, les Bayonnais ont tout pour l'emporter à Jean-Dauger. En face, La Rochelle pourrait se remettre en route. Mais les Maritimes sont peut-être en manque de repères, eux qui n'ont plus joué depuis le 12 septembre et une défaite à Toulouse. C'est donc dans le brouillard qu'avance mais La Rochalle mais qui sait, peut-être que ce long temps de repos aura été bénéfique. Le match s'annonce tendu mais plaisant.

Notre pronostic : Victoire de Bayonne, bonus défensif pour La Rochelle

Agen - Stade Français

S'il y a bien un club qui a besoin de victoire, c'est Agen. Seule équipe avec trois défaites en trois matchs, le SUA a une occasion en or de relever la tête devant son public face à un Stade Français mi-figue mi-raisin. Joueurs mais parfois imprécis, les Agenais devront montrer les crocs face aux Parisiens. Une manière de peut-être enfin lancer la saison du SUA, qui ne compte qu'un seul point au classement. Enface, Paris fait les montagnes russes. Après une prestation très aboutie à Castres, les Parisiens, très perturbés par la Covid-19 depuis le début de saison, a subi un coup d'arrêt face à Bayonne. Nul doute que Gonzalo Quesada aura su remotiver ses troupes pour ce match très important pour les deux équipes. Rencontre très indécise.

Notre pronostic : Victoire d'Agen, bonus défensif pour les Stade Français

Toulon - Montpellier

Une autre équipe sans la moindre victoire, c'est Montpellier. Avec seulement deux matchs disputés, la réception de Castres ayant été reportée, les Cistes doivent enfin démarrer leur saison. Après deux défaites dont la dernière assez lourde au Racing (41-17) le 11 septembre dernier, le MHR fait face a une autre gros morceau, le RCT, futur finaliste de la Challenge Cup. Cette saison, les Toulonnais marchent bien à Mayol avec trois victoires en trois matchs dont les deux derniers rendez-vous européens. La tâche s'annonce don compliquée mais pas pour autant irréalisable pour les hommes de Xavier Garbajosa. Mais Toulon voudra se reprendre après sa prestation moyenne à Toulouse dimanche dernier.

Notre pronostic : Victoire de Toulon

Racing 92 - Toulouse

C'est le choc de haut de tableau dans cette quatrième journée entre le deuxième, Toulouse, et le troisième, le Racing. Semaine de préparation qui a été très particulière pour les Franciliens, restés confinés plusieurs jours dans un hôtel pour endiguer l'épidemie de Coronavirus. Mais le Racing reste conscient de l'enjeu de ce match et de ce qui l'attend ensuite : une finale de Champions Cup face à Exeter. Ce match contre Toulouse est l'occasion parfaite pour montrer que l'équipe n'a rien perdu durant cette épisode difficile. Mais le Stade Toulousain ne compte pas se contenter d'un rôle de sparring-partner et va tout faire pour créer la surprise à L'Arena. En février dernier, les Toulousains étaient passés tout proche de la gagne (30-27). Avec deux équipes très joueuses, ce match s'annonce spectaculaire et riche en rebondissements.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92, bonus défensif pour Toulouse

Pau - Lyon

Après un début de saison décevant, Lyon a bien réagi en rendant une copie propre lundi soir face à Bordeaux-Bègles (27-10). Eux aussi perturbés par la pandémie de Covid-19, les Lyonnais veulent enchaîner sur un terrain où il l'ont emporter lors de leur dernière venue (24-27 le 7 avril 2019). En face, c'est une équipe de Pau ambitieuse qui se présente. Malgré leur première défaite de la saison à Brive, les Palois voudront à tout prix rester dans le groupe de tête, eux qui sont actuellement cinquièmes. Du suspense en perspective au Hameau car rien ne semble joué.

Notre pronostic : Victoire de Lyon, bonus défensif pour Pau