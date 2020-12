Clermont - Montpellier

En pleine confiance à l’heure actuelle à l'image de la large victoire à Castres (40-14), les Auvergnats reçoivent leurs extrêmes opposés, englués dans une crise de résultats et qui ne veulent pas subir une nouvelle déconvenue. Sauf que ce terrain de Marcel-Michelin, que connaissent particulièrement bien Philippe Saint-André et Olivier Azam, sourit à Montpellier. En effet, les Cistes ont gagné cinq des six derniers matchs disputés à Clermont. La seule victoire clermontoise était l'année passée (20-13). Les Jaunard vont vouloir réequilibrer cette statistique pour mettre la pression sur le leader rochelais.

Notre pronostic : Victoire de Clermont avec le bonus offensif.

Bordeaux-Bègles - Racing 92

Ce sera mine de rien l’un des matchs au sommet de la journée. Les Bordelais ont gagné deux matchs sur trois sur leur déplacement et sont en train d’opérer une belle remontée au classement, eux qui sont actuellement huitième. S’ils gagnent face aux Racingmen, ils seront clairement repositionnés dans le club des qualifiables avec un match de retard à domicile. Les Franciliens, eux, sont assez sereins, ils sont au cœur d’une bonne série et leur effectif et les doublons à réptition ne semble pas enrouer la machine. En cas de victoire, le Racing pourrait, comme Clermont revenir quasiment à la hauteur de La Rochelle.

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles.

Agen - Brive

C’est un tournant pour les deux formations de la zone rouge dans ce match de la peur par excellence. D’un côté, Agen, toujours à la recherche d’un premier succès, espère enfin briser la spirale infernale de dix défaites pour retrouver le sourire et un peu d’espoir dans l'optique du maintien. De l’autre, Brive reste sur six revers consécutifs et entend profiter de l’occasion pour se relancer et dans le même temps reléguer le SUA à plus de dix points et se replacer das la course à la douzième place. L’explication promet donc d’être musclée du côté d’Armandie dans un match qui s'annonce très tendu. Brive ne l'a plus emporté à Agen depuis novembre 2011, lors d'un match de Challenge Européen (29-8).

Notre pronostic : Victoire d'Agen, bonus défensif pour Brive.

Bayonne - Toulouse

Impuissant lors de son dernier dans les Hauts-de-Seine dimanche dernier, où il avait fait tourner son effectif, l’Aviron bayonnais acceuille un cador du championnat. Les Ciel et Blanc pourront, cette fois, compter sur leurs forces vives pour essayer de vaincre l’ogre rouge et noir avant la parenthèse européenne. Mais les Toulousains, larges tombeurs d’Agen samedi dernier (63-18), se déplaceront avec des intentions au Pays basque pour, d'abord, conforter leur seconde place au classement et enfin préparer au mieux la Coupe d’Europe avec des gros adversaires. Mais ce match s'annonce très compliqué pour les Toulousains, eux qui n'ont plus gagné à Bayonne depuis 2012 et une victoire 35-6.

Notre pronostic : Victoire de Bayonne, bonus défensif pour Toulouse.

Lyon - La Rochelle

Les Lyonnais surfent sur une impressionnante série de six matchs sans défaite, ce qui leur permet de s'installer dans les places de barragistes, et ce malgré deux rencontres en retard. Une bonne passe que les hommes de Pierre Mignoni chercheront évidemment à prolonger, malgré des absences notamment chez les trois-quarts. Gare toutefois à ne pas avoir consommé trop d’énergie la semaine dernière à Paris car les Maritimes, qui restent sur un déplacement désastreux chez ces mêmes Parisiens, compteront bien se racheter hors de leurs bases. De plus, les Rochelais ont une place de leader à défendre, pression supplémentaire.

Notre pronostic : Victoire de Lyon.

Pau - Castres

La Section paloise veut enfin renouer avec la victoire après une très mauvaise série de cinq défaites consécutives et ainsi s’éloigner de la treizième place. Le combat s’annonce rude face à une équipe castraise qui vient de s’incliner lourdement à domicile et qui voudra à tout prix effacer la piètre prestation de vendredi dernier. Ce sera donc un sommet pour ces deux formations qui s’étaient affrontées lors de la présaison où le CO était venu l’emporter au Hameau d'une courte tête (14-12). Il est certain que les Béarnais ne l’ont pas oublié même si l'enjeu sera drastiquement différent.

Notre pronostic : Victoire de Pau, bonus défensif pour Castres.

Stade français - Toulon

Dimanche soir, du côté du Stade Jean-Bouin, tous les joueurs présents sur la pelouse auront en tête le souvenir de Christophe Dominici, disparu le 24 novembre dernier et qui avait porté les couleurs des deux clubs, le RCT puis le Stade français. Malgré le contexte et la dimension émotionnelle de cette rencontre, les hommes en rose voudront prouver face aux hommes de Patrice Collazo que leur récent regain de forme n’est pas un feu de paille. En face, Toulon est poussif avec une défaite à Bayonne et une victoire étriquée face à Pau. Cette affiche de clôture de la douzième journée s'annonce électrique.

Notre pronostic : Victoire du Stade français.