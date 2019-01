Top 14 - Pour Perpignan, le championnat de la dernière chance débute contre Pau

Quatorze défaites en quatorze matches. Treize points de retard sur le treizième du championnat, seize sur le premier non relégable… La situation comptable de l’Usap a viré au rouge depuis plusieurs mois désormais. L’utopie d’un maintien ne tient plus qu’à un fil pour les coéquipiers de Tom Écochard. La venue de Pau, ce samedi à Aimé-Giral, fait office de premier match éliminatoire pour les sang et or. Terminés les calculs, Perpignan s’apprête à débuter son championnat de la dernière chance.

Les 10e, 11e, 12e et 13e du classement vont se déplacer à Aimé-Giral

Et pour cause, après avoir essuyé les venues du Stade Français, Lyon, Montpellier, Toulouse, Castres, Bordeaux-Bègles et Clermont, l’Usap va recevoir cet hiver les quatre formations les plus mal classées devant elle. Dans l’ordre de passage, les Catalans affronteront la Section Paloise (10e), Agen (13e), Toulon (12e) et Grenoble (11e) dans les deux prochains mois, et seront contraints de réaliser le quatre à la suite à domicile pour rêver encore du maintien. Un calendrier nettement plus favorable que lors de la première moitié de saison, et tant attendu par le clan usapiste.

Top 14 - Patrick Arlettaz (Perpignan) contre le Stade FrançaisIcon Sport

Mais quand bien même le staff roussillonnais avait coché de longue date cette série de réceptions, il ne pensait sans doute pas l’aborder dans une situation aussi urgente. "La particularité de ce match, c’est qu’il est couperet, mais qu’il y en aura d’autres derrière. On va en jouer plusieurs pour atteindre notre objectif. Il va y avoir plusieurs rencontres à quitte ou double", confirme Patrick Arlettaz. "Le match de Pau est d’une importance capitale, celui d’Agen le sera encore plus car c’est une équipe avec laquelle nous sommes en lutte directe. Pau compte pour quatre points, Agen comptera pour huit", poursuit l’entraîneur des trois-quarts.

Top 14 - Tom Ecochard (Perpignan) contre ClermontIcon Sport

Mais avant de se projeter sur les échéances futures, la venue des Béarnais dans 48 heures conditionne déjà la suite des évènements pour Perpignan. "Avec une victoire contre Pau, on peut enclencher l’espoir d’un exploit. Et en sport, les exploits existent. Mais si on perd samedi, même si ce ne sera pas mort comptablement, ce serait cette fois un miracle qu’il nous faudrait", prévient Arlettaz. Une triste hypothèse, et une nouvelle défaite que Tom Écochard ne préfère pas envisager : "On ne se le dit pas. On verra samedi si ça arrive mais on va tout faire pour que ça n’arrive pas", réplique le capitaine usapiste.

" Si l’un d’entre nous n’est pas conscient qu’en cas de défaite ce week-end, c’est terminé, que l’on va jouer un match de phase finale, il faut qu’il arrête et ne joue pas pour cette équipe "

Le pilier gauche Enzo Forletta se veut lui beaucoup plus lucide. Fidèle à lui-même, la clé de voute de la mêlée catalane prévient même ses coéquipiers dans un discours tranchant : "C’est un match de phase finale. Si on perd là, il n’y aura plus rien à espérer. J’espère que tout le monde en est conscient", lance Forletta.

Celui qui a dit "non" à Clermont pour prolonger avec l’Usap il y a quelques semaines n’y est pas allé par quatre chemins, ce jeudi en conférence de presse : "Il n’y a pas besoin de le dire pour que ça rentre dans les têtes. Il va falloir arrêter de parler. Si l’un d’entre nous n’est pas conscient qu’en cas de défaite ce week-end, c’est terminé, que l’on va jouer un match de phase finale, il faut qu’il arrête et ne joue pas pour cette équipe… On s’est donné les moyens d’être au rendez-vous ce week-end. Mais je pense qu’il ne faut plus se poser de questions. Ne plus réfléchir à quoi que ce soit si ce n’est de gagner. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Si jamais ce week-end, on ne fait pas ce qu’il faut, on arrêtera de se raconter des histoires. Si avec l’enjeu de ce match, Pau a plus envie que nous de gagner, c’est qu’on n’aura plus rien à faire ici" lâche Enzo Forletta.

Top 14 - Enzo Forletta (Perpignan) contre MontpellierIcon Sport

Un discours on ne peut plus clair de la part du pilier catalan, conscient que l’avenir de son club va se jouer dans les quatre-vingts prochaines minutes. Une première mort subite dans la saison calvaire des Catalans. Une rencontre qui pourrait renvoyer les sang et or en Pro D2, ou bien leur offrir un sursis supplémentaire, et être le déclencheur d’une "remuntada" historique.