Top 14 - Pierre Mignoni (Lyon) : "Je suis fier des mecs"

Rugbyrama : Ce succès face au Racing 92 est-il plus important que les autres ?

Pierre Mignoni : Tous les succès à l'extérieur sont importants. C'est le deuxième de la saison chez un concurrent direct, ce qui est une bonne chose juste avant le début de la Champions Cup.

96 % de réussite au plaquage, votre défense a-t-elle été le point clé de votre victoire ?

P.M. : C'est LA clé du match, surtout contre le Racing. Cette équipe a une capacité incroyable à jouer des "off-loads". Je crois que c'est la meilleure équipe dans ce secteur. Pour moi, c'est vraiment notre meilleur match en défense face à ce qui se fait de mieux sur du jeu debout.

N'est-ce pas le match parfait à l'extérieur sur le plan stratégique ?

P.M. : Dans la construction du match, oui. Seulement nous aurions dû être capables de tuer la rencontre dans les quinze dernière minute. Or, nous avons un peu paniqué car on aurait pu perdre ce match à la fin. Pourquoi ? Parce que sur certains temps forts – je ne parle pas de la pénalité manquée qui est évidemment importante (ndlr : Doussain, 73e), nous avons perdu trois ou quatre ballons. Et même sur certains ballons de récupération que nous avons voulu jouer, nous nous sommes remis la pression. On a vraiment parfois perdu le fil collectivement. Nous n'avions besoin que de trois points pour gagner le match dans les dernière minutes, or j'ai vu des mecs joués pour marquer un essai et d'autres pour obtenir une pénalité. Ça s'est donc un peu disloqué collectivement.

Y-avait-il de la fierté dans le vestiaire ?

P.M. : Oui, c'est la fierté du travail accompli d'une équipe. Les gars n'ont rien lâché. Personnellement, je suis fier de ces mecs. Ils avaient besoin d'un match un peu référence, ils l'ont. Sur l'ensemble du match, nous avons été conquérants. Et très honnêtement, je pense ce succès mérité.