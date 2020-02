Au coude à coude avec l’UBB à dix minutes du coup de sifflet final, Lyon a complètement explosé, encaissant un cinglant 17-0 en quelques minutes, ce qui a acté le sort de cette rencontre et offert par la même occasion le bonus offensif aux joueurs de Christophe Urios. En conférence de presse, Pierre Mignoni a logiquement avoué ses regrets à propos de ce passage à vide de ses protégés. "C’était un match de reprise donc je m’attendais à ce qu’on manque de rythme. Mais c’est certain qu’avec le choix de mettre 6 avants et 2 trois-quarts sur le banc, je pensais qu’on allait mieux finir ce match. Bravo à Bordeaux qui est allé chercher le bonus offensif sur la fin."

Le manager lyonnais a notamment pointé du doigt le manque d’efficacité de ses joueurs : "On a manqué de patience près des lignes par moment. Il fallait être un peu plus calme dans ces zones de marque pour concrétiser ces lancements de jeu intéressants qu’on a réussis."

Pour Félix Lambey, le score ne reflète pas la qualité de la prestation réalisée par ses coéquipiers : "C’est dommage parce qu’on s’est bien envoyés. Prendre autant de points au final c’est assez vexant." Au-delà du score, le deuxième ligne a reconnu la qualité des arrières bordelais et notamment de Semi Radradra et Santiago Cordero qui ont fait la différence dans cette partie : "Ce sont des joueurs très dangereux, on les connaît. Radradra nous a fait très mal avec son essai en début de seconde période."

Par Vincent Franco