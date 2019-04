La Section vient certainement de s’offrir une fin de saison beaucoup plus sereine. Retrouvés pour leur premier match sans Simon Mannix à la barre, les Béarnais ont fait tomber le Racing 92, invaincu depuis cinq journées (29-27). Absent en première période, le club francilien a subi dans à peu près tous les domaines et concédé un retard irrémédiable pour la suite (23-6). Grâce à l’apport de son banc, le Racing a pu redresser la barre en seconde période et, faute de pouvoir gagner, a été chercher un bonus défensif après la sirène par Vakatawa, auteur d’un doublé (66e, 80e+1). Un coup d’arrêt quand même pour les Franciliens et un bon bol d’air pour les Béarnais, qui prennent provisoirement dix points d’avance sur Grenoble, treizième.

À ceux qui se demandaient si les Palois avaient lâché Simon Mannix à La Rochelle lors de la dernière journée (71-21), ces derniers ont apporté une forme de réponse ce samedi. Loin des joueurs qui se déplaçaient en marchant et ouvraient des boulevards à Deflandre, les Béarnais ont affiché, surtout en première période, un visage comme on ne l’avait pas vu depuis des mois. La confiance subitement retrouvée, la Section s’est mise à déployer ce jeu de mouvement qui faisait sa force l’an dernier, à l’image de son deuxième essai : un contre magique de 80 mètres conclu par Votu (16e). En défense, des plaquages saignants et une générosité de tous les instants, impulsée par le nouveau capitaine Quentin Lespiaucq et le demi de mêlée Thibault Daubagna. S’ils n’avaient pas gratté quelques ballons, on aurait pu dire des Racingmen qu’ils furent surclassés dans tous les domaines en première période.

Vakatawa sauve les meubles pour le Racing 92

Lancés dans une course effrénée pour la qualification, ils ne s’attendaient certainement pas à tant d’adversité au Hameau. Face au désastre, le duo Travers-Labit a bien tenté l’électrochoc en vidant son banc très tôt dans la partie. Des changements qui ont, il est vrai, remis la tête à l’endroit de l’équipe et obligé Pau à montrer d’autres vertus pour résister au réveil de la machine altoséquanaise. L’équipe menée par Simon Mannix, plusieurs fois renversée cette saison, aurait peut-être flanché lorsque Votu, son meilleur attaquant, a reçu un carton rouge pour un plaquage à la gorge sur Iribaren (61e). Mais le Pau nouveau a su se remobiliser et gagner des pénalités précieuses dans le combat au sol au cœur de la tempête.

Il le fallait car Virimi Vakatawa, avec plus d’espaces devant lui, a constitué une terrible menace pour les troupes de Nicolas Godignon et Frédéric Manca. Une dernière pénalité de Slade (70e), auteur d’un 100% au pied, a permis aux siens de conserver de l’avance malgré un doublé du centre international. En inscrivant ses onzième et douzième essais de la saison en Top 14, Vakatawa a quand même offert un point finalement assez bien payé au Racing 92, qui sera peut-être décisif à l’heure des comptes. En attendant, les Ciel et Blanc devront retrouver un peu de sérénité pour la suite afin de ne pas se prendre les pieds dans le tapis dans la dernière ligne droite.

Crédit de la photo de couverture : Maxime Marrimpoey