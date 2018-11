Top 14 - Patrick Arlettaz (Perpignan) : "On a des regrets comme chaque week-end"

Patrick Arlettaz (entraîneur de Perpignan) : "On a des regrets comme chaque week-end. Nous sommes si proches et si loin à la fois. Sur l'attitude, l'envie, sur ce que l'on montre 90 % du temps, nous sommes dans les clous, mais les 10 % qui nous manquent, ce sont des touches ou des renvois mal négociées, des fautes un peu trop faciles... Et le match nous échappe. On peut aller chercher le bonus défensif, mais on est toujours rattrapé par un ongle, un pied. On va prendre trois semaines de repos pour se ressourcer car on va batailler jusqu'au bout."