Top 14 - Pat Lambie, vers la fin de carrière ?

Lambie doit normalement faire son retour à la compétition lors de la prochaine journée de Top 14 lors du déplacement des Racingmen à Lyon. En principe, car si le joueur a repris le chemin des terrains et de l’entraînement depuis la mi-décembre, il se pose beaucoup de questions sur son avenir et sa santé. En arrêt maladie depuis plus de six mois en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou, contractée lors de la finale de Coupe d’Europe perdue face au Leinster, le joueur a aussi profité de sa convalescence pour consulter plusieurs neurologues. Il faut dire qu’il a été déjà victime de deux commotions cérébrales sévères en Afrique du Sud lors de sa dernière saison dans son pays natal qui ont entraîné près de dix mois sans compétition.

Décision imminente

Arrivé à l’automne 2017 chez les Ciel et Blanc comme joueur supplémentaire, il était victime d’un choc le 30 décembre 2017 à Oyonnax, nécessitant six semaines d’arrêt. Il reprenait la compétition début 2018 et se montrait très performant puis signait une prolongation de contrat pour trois saisons supplémentaires avec le club francilien. Seulement, s’il n’a pas été à nouveau victime d’une commotion, le joueur se ressentirait encore des précédentes et envisagerait de mettre un terme à sa carrière.

Champions Cup - Pat Lambie effectuant ses débuts avec le Racing 92 face aux Leicester Tigers le 14 octobre 2017Getty Images

"Aucun médecin ne peut dire ce qu’il va m’arriver à soixante ou soixante-dix ans. On ne comprend pas trop ce qu’il se passe à l’intérieur du cerveau. On sait simplement que quand il est touché, rien ne fonctionne", indiquait-il à nos confrères du Parisien quelques semaines avant sa reprise en finale de Coupe d’Europe. Lambie a fait part de ses doutes à ses entraîneurs et à son club. À ce jour, aucune décision définitive n’a été prise, mais du côté de la direction du Racing, on a pris soin de se renseigner sur un éventuel remplaçant. Le président Jacky Lorenzetti possède sur son bureau, le CV de l’ouvreur argentin Patricio Fernandez actuellement à Clermont, et qui possède le statut de Jiff.

Sur les tablettes de Lyon, également, le joueur est annoncé sur le départ d’Auvergne. Pour Patrick Lambie, qui a participé à 18 rencontres avec le Racing en 18 mois, le verdict devrait tomber d’ici peu. Un avis médical pourrait être demandé, mais si jamais il se décidait à stopper sa carrière, nul doute que sa décision appellerait à pas mal de commentaires. Il serait l’un des premiers à avoir le courage de dire stop, en raison d’un problème (les commotions) qui devient chronique.

