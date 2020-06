"Face aux circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, sur proposition du Bureau, et à l'issue du processus de concertation mené dans le cadre de l'organisation mise en place dans le contexte de la crise sanitaire, le Comité Directeur a adopté la résolution prévoyant l'arrêt définitif des championnats professionnels de première division (Top 14) et de deuxième division (Pro D2)."

Le classement du Top 14 est arrêté et homologué à l'issue de la 17e journée tandis que le Pro D2 s'arrête à l'issue de la 23e journée. Comme attendu, aucun titre de champion n'est décerné et tous les processus de relégation-accession entre Top 14 et Pro D2 ainsi qu'entre Pro D2 et Fédérale sont gelés.