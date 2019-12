Sergio, c’est mission accomplie ce soir ?

Quand on gagne à l’extérieur, c’est toujours mission accomplie. C’était pour nous un match très important. Vu le petit écart entre les bonnes et les mauvaises places, si on perdait, on pouvait se retrouver au fond du classement, en gagnant, on basculait vers le haut de tableau. Malgré les conditions difficiles et l’adversité proposée aujourd’hui, l’état d’esprit amené par l’équipe nous a permis de gagner ici.

Votre coach parlait d'un match "solide" ?

Oui car le terrain était très gras, le ballon glissant, dans des matchs comme cela, il faut être propre, discipliné et présent dans le combat. On s’était promis des choses et on a été cohérent avec ce qu’on s’était dis dans le vestiaire. On est sorti et on a fait la guerre. Je pense que c'est une victoire méritée qui nous permet de rentrer à Toulon avec quatre points.

Première titularisation et premier essai pour vous, ce sont de bons débuts..

Oui, ca fait toujours plaisir de marquer. Après, vu l’essai, j’ai juste eu à faire quelques pas et plonger dans l’en-but (rires). Baptiste (Serin) et Seb (Taofifenua) ont bien joué le coup. C'était important de marquer à ce moment du match (ndlr : juste avant la mi-temps) pour creuser l’écart .

Est-ce que pour vous c’est un match référence défensivement ?

On ne peut pas parler de match référence car c’est plus facile de défendre avec des conditions comme ça. Le ballon ne sort pas vite, il y a beaucoup de fautes de main donc tu as le temps de te replacer. En revanche, dans l’engagement c’était bien, même si on a perdu quelques duels en deuxième mi-temps.

" Chaque erreur t'enfonce, chaque bonne action te galvanise "

Seize pénalités contre vous, c’est beaucoup ?

Oui, la discipline est essentielle dans ces matchs-là. Heureusement pour nous que Pau ne concrétise pas toutes ces pénalités concédées, mais à nous d’être plus discipliné lors des prochains matchs.

Quelles impressions vous a laissé cette équipe paloise ?

Pau n’était pas troisième pour rien. Ils ont réalisés de bons matchs et produisent un rugby intéressant, même si, vu les conditions ils n’ont pas pu le montrer aujourd’hui. Je pense que cette équipe a les qualités pour être dans les six.

C’est sur la dimension physique que vous l’avez emporté aujourd’hui ?

Je ne suis pas sûr car les Palois ont remporté plusieurs duels. Ce que j’ai ressenti sur le terrain, c’est que mentalement on le voulait plus qu'eux. Dans ce type de match serré, chaque erreur t'enfonce, chaque bonne action te galvanise. Le fait que l'on ait réussi à prendre le score a installé la pression dans l'autre camp.

Vous pouviez espérer mieux sur ce match ?

En deuxième mi-temps, on garde notre avance de dix points avec une pénalité de chaque côté. Après c’est dommage parce qu’on a quelques opportunités, notamment quand on perd cette touche dans leurs cinq mètres où ils nous renvoient dans notre camp. C’est un moment qui aurait pu nous permettre de marquer un deuxième essai et pourquoi pas espérer peut-être un essai de plus en fin de match.

Propos recueillis par Tristan Failler