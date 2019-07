Et dire que la saison n’a même pas encore commencé. Alors que la préparation bat son plein avant de retrouver le TOP 14, le samedi 24 août face au Lou, le Stade Français Paris est plongé dans une série estivale pour le moins agitée. Après les épisodes encombrants Djibril Camara (licenciement) et Sergio Parisse (départ pour Toulon), le bonus track Hendré Stassen a un peu plus assombri l’intersaison parisienne. Contrôlé positif à la testostérone, le troisième-ligne sud-africain, véritable révélation de la dernière saison, risque une suspension allant de deux à quatre ans. Autant dire que la formation de Heyneke Meyer n’est plus très loin du précipice.

Un groupe fragilisé mentalement ?

Vendredi, les Parisiens auront toutefois l’occasion de se vider la tête pour oublier cette actualité peu reluisante. Opposés à Nevers pour leur premier match amical de la saison, les hommes de Meyer seront sans doute plus attendus dans l’aspect mental que dans le jeu pratiqué même si le technicien sud-africain reste résolument optimiste. "Je pense que nous avons des joueurs avec un bon potentiel, souligne-t-il. Je suis également heureux de voir de jeunes joueurs français avec nous. Je suis impatient de commencer cette nouvelle saison. Nous devons rester simples, garder une bonne forme physique mais nous devons surtout rêver plus grand. Et nous devons croire en nous et nos chances."

Top 14 - Heyneke Meyer (Stade Français) contre LyonIcon Sport

Sixième à l’issue de la phase régulière de PRO D2 et barragiste face à Bayonne (défaite 32-26), Nevers sera un sérieux client pour une équipe parisienne certainement tâtonnante malgré de vraies ambitions dans le jeu. "Je pense que nous jouerons un rugby plus séduisant, insiste Heyneke Meyer. La première saison est toujours difficile dans la mesure où les joueurs ne savent pas exactement ce qu’attend le coach et le coach ne connaît pas très bien ces joueurs. Mais nous devons encore progresser dans tous les domaines. Il faut rester humbles."

" Nous devons rêver plus grand "

Beaucoup plus présent sur le terrain que lors de la première saison, l’ancien sélectionneur des Springboks est bien décidé à imposer sa patte en profondeur. L’apport de Dewald Senekal, entraîneur des avants, et de Ricardo Loubscher, entraîneur des arrières, devrait également lui permettre d’établir un plan de jeu plus en phase avec ses exigences. Mais méfiance. Avant de retrouver Bayonne puis Aurillac pour ses deux autres matches amicaux, le Stade Français n’a pas vraiment droit à l’erreur - déjà - au risque d’aborder la saison de TOP 14 avec un sérieux mal de crâne.