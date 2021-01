Ortiz a été directeur du centre de formation de l'Union Bordeaux-Bègles pendant 10 ans, entre 2010 et 2020. Il a aussi été consultant pour les Français U20. Il sera en poste jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Par ailleurs, le club agenais, lanterne rouge de Top 14, a indiqué la venue d'un spécialiste du jeu au pied, l'ancien demi d'ouverture Jérôme Miquel. Fort d'une expérience de sept saisons avec plus de 140 matchs avec le SUA dans les années 2000, celui qui a marqué plus de 1000 points sous le maillot agenais exerçait et continuera d'exercer avec les équipes jeunes du club mais apportera aussi son aide au sein de l'équipe première.