Les Palois ont encore perdu. Une rengaine qui dure maintenant depuis début novembre et cette série de revers alors que la Section a souvent été en mesure de l'emporter avant de s'effondrer dans les dernières minutes devient très inquiétante. " Il n'y a pas de désespoir ce soir, a pourtant répondu sans sourciller le co-manager Nicolas Godignon. En revanche, il y a de la colère. Mais nous sommes tous en colère. Nous avons beaucoup donné face à Clermont, nous avons fait des bonnes choses, notamment des bonnes entames. Nous marquons deux fois. C'est incompréhensible comment nous n'arrivons pas à finaliser ces matchs où on mène."

Une rencontre que les Palois ont bien géré pendant soixante-dix minutes, parvenant même à prendre une avance confortable malgré un essai d'Arthur Iturria qui avait permis à Clermont de prendre l'avantage en cours de seconde période. "Les Clermontois étaient prenables car on s'était donné les moyens de les dominer notamment grâce à notre agressivité défensive. Cet essai nous fait mal mais il ne nous a pas plongé dans la sinistrose. Nous réussissons à garder le cap, à reprendre le match par le bon bout. Nous avons fait les choses dans le bon ordre mais ça ne tourne pas en notre faveur." La faute à une fin de match où les Clermontois parvenaient à inscrire dix points en moins de dix minutes. "Les expériences passées nous mettent la tête au fond du seau et on sent la pression dans les dernières minutes […] C'est la même physionomie qu'à Brive avec je pense une deuxième mi-temps pourtant mieux contrôlée." Mais le constat était amer après cette cinquième défaite au Hameau : "On est fragiles et la fragilité se soigne par la victoire." Pour l'instant la peur de perdre prend le dessus et ne permet pas de trouver ce remède.