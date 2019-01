Top 14 - Mourad Boudjellal (Toulon) : "Que l'on soit plus respectés"

"Que cette nouvelle année soit meilleure que 2018, même si j'ai peur que ça ne démarre pas bien avec ce déplacement au Racing. Ce n'est pas le meilleur endroit pour tirer les rois, face à une équipe qui vient de prendre 40 points, on va essayer de passer la tempête parisienne et de repartir sur nos objectifs. On oscille entre volonté de remonter et de se sauver, les prochains matchs vont décider. Par ailleurs, je souhaite retrouver le RCT comme on l'a connu, avec l'engouement et les résultats. Et surtout que l'on soit plus respectés. Pour se faire respecter, il faut se renforcer encore plus pour être encore plus fort la saison prochaine J'ai été choqué à Toulouse par l'attitude du public, je respecte ce club, que j'ai souvent vu comme un modèle. Mais cette façon d'être content de la faiblesse de notre équipe... J'ai également vu des déclarations vexantes, de quelqu'un très content que l'on fasse zéro point., une sorte d'Alexandre Benalla (Régis Sonnes) de Toulouse, il parle tout le temps mais on ne sait pas ce qu'il fait. Il faut tout de même rendre hommage aux toulousains. Qui va les empêcher d'être champions ?"